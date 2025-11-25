"Росгосстрах": в РФ каждый десятый обращается к ИИ для диагностики заболеваний

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Каждый десятый россиянин обращается к нейросетям для первичной диагностики возможных заболеваний, вместо посещения специалиста. Об этом свидетельствуют данные опроса страховой компании "Росгосстрах" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, у 76% респондентов, обратившихся за консультацией, искусственный интеллект (ИИ) предполагал возможность онкозаболеваний. Так, 8% опрошенных признались, что их напугал данный ответ, 12% восприняли данное предположение как повод обратиться к врачу. Однако, треть опрошенных отнеслись к такому предположению скептически, а еще 23% респондентов не обратили внимание на диагноз от ИИ.

Эксперты выяснили, что респонденты на приеме у врача далеко не всегда слышат мнение, схожее с результатами диагностики ИИ. Так, у 22% опрошенных выводы искусственного интеллекта полностью совпали с мнением специалиста, у 57% респондентов совпадения были частичными, а 21% получили совершенно другой диагноз.

"Несмотря стремительное развитие искусственного интеллекта, который многие стали практиковать и для консультаций по вопросам здоровья, 62% россиян выбирают традиционный прием у врача. Люди понимают, насколько важна регулярная диагностика и осмотр у специалиста", - отметила замдиректора методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

Репрезентативный опрос проводился в октябре 2025 г. среди 1 255 респондентов во всех федеральных округах РФ.