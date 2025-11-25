В ЛНР с начала 2025 года привлекли 16 земских работников культуры

В регионе наблюдается значительный дефицит кадров в учреждениях культуры

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. С начала 2025 года 16 специалистов из восьми регионов России привлечено для работы в Луганской Народной Республике в рамках госпрограммы "Земский работник культуры". В регионе наблюдается значительный дефицит кадров в учреждениях культуры, особенно в сельских и прифронтовых территориях.

Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве культуры.

"В 2025 году по программе "Земский работник культуры" уже трудоустроены и получили выплаты в размере 2 млн рублей 16 работников культуры из разных регионов: Дагестана, Воронежской и Орловской областей, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Астраханской, Ростовской и Тюменской областей", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном врио министра Максимом Кучарским.

Госпрограмма, отметил Кучарский, поможет восполнить дефицит кадров в отрасли. На сегодня в учреждениях культуры Луганской Народной Республики четверть вакантных должностей от общего количества штата. Значительный дефицит квалифицированных специалистов особенно фиксируется в сельских и прифронтовых территориях. В 2026 году программа будет продолжена. Планируется привлечь 15 работников культуры. "Долгосрочная реализация программы позволит повысить устойчивость системы культуры, улучшить кадровое обеспечение, создать условия для сохранения и развития культурного наследия и, как следствие, повысить качество жизни населения Луганской Народной Республики", - говорится в ответе на запрос.

Ранее сообщалось, что в ЛНР по состоянию на 1 августа 2025 г. фактическая численность работников в отрасли культуры составляет 6 837 человек, сохраняется дефицит в около 2 тыс. вакансий. Наибольшее количество вакансий от установленной штатной численности министерством фиксируется в прифронтовых Северодонецком и Рубежненском городских, а также в Кременском муниципальном округах.

О программе

В 2025 году Министерство культуры РФ запустило программу "Земский работник культуры". Программа направлена на решение кадрового вопроса учреждений культуры в малых городах и сельской местности. Ее участниками становятся специалисты, переехавшие на место работы в населенные пункты с численностью до 50 тыс. человек.

Размер выплаты составляет 2 млн рублей для специалистов, трудоустроенных в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в субъектах Дальневосточного федерального округа. Для остальных регионов установлен размер выплаты в 1 млн рублей.

В программе участвуют 87 субъектов Российской Федерации, за исключением городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга.