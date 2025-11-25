Соревнования по четырем блокам компетенций пройдут на финале чемпионата "Профессионалы"

В рамках чемпионата также пройдет деловая программа Всероссийского чемпионатного движения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Финал чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге пройдет с 29 ноября по 4 декабря, в рамках чемпионата состоятся как соревнования, так и деловая программа, объединенная темой "Всероссийское чемпионатное движение - экосистема лидеров профессионального мастерства", рассказали организаторы конкурса.

"Соревнования будут проводиться по блокам компетенций "Образование", "Сервис", "Производство" и "Инженерные технологии". Деловая программа чемпионата стартует 30 ноября, она будет организована по трем трекам: "Кадры и образование", "Воспитание человека труда" и "Технологии и инновации", - отмечается в сообщении.

"Нам важно не просто провести соревнования, а создать площадку для демонстрации профессионализма молодых людей, обмена опытом. Каждое мероприятие деловой программы - от пленарного заседания до профессиональных дискуссий - нацелено на решение конкретных задач. Мы объединяем усилия для того, чтобы достичь цели, поставленной президентом России, - обеспечить кадровый суверенитет и технологическое лидерство страны", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Деловая программа включает в себя пленарную сессию "Всероссийское чемпионатное движение - экосистема лидеров профессионального мастерства", профессиональный диалог "Новые практики взаимодействия с индустриальными партнерами в рамках региональных этапов чемпионата "Профессионалы" и несколько панельных дискуссий, а также круглый стол и семинар.

Соревновательная программа пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и аэропорта Пулково по 27 компетенциям основной возрастной категории и по трем компетенциям категории "Юниоры". Церемония награждения победителей и призеров финала "Профессионалов" состоится 4 декабря.

Для участников предусмотрены также мероприятия культурной и профориентационной программы.

Чемпионат "Профессионалы" - это самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям, участие в нем принимают обучающиеся по программам среднего специального образования. Чемпионат организован Минпросвещения России, федеральный оператор - Институт развития профессионального образования.