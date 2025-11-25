Севприроднадзор назвал опасные пляжи из-за вероятности обвалов горной породы

Самым опасным является популярный пляж "Васили" в городе Балаклава

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Популярный пляж "Васили" в городе Балаклава (входит в состав Севастополя) в настоящее время является самым опасным в регионе с точки зрения возможных обвалов горной породы, сообщили ТАСС в департаменте природных ресурсов и экологии региона.

Береговая полоса на территории Севастополя и пригородов, по большей части, представляет собой каменистые или земляные обрывы, причем под ними зачастую есть пляжи, большинство из которых - неофициальные места отдыха. Неоднократно обвалы приводили к повреждению имущества и травмированию людей, в том числе - отдыхающих на пляжах. "Васили" является одним из ближайших к Балаклавской бухте, где ведется строительство крупной яхтенной марины. В начале 2022 года упавшие с обрыва валуны смяли торговые киоски, но обошлось без пострадавших - после этого пляж был официальные закрыт, но люди продолжали посещать его.

"[В ближайшем будущем] активность обвально-оползневых процессов ожидается на низком уровне в районе мыса Фиолент в Гагаринском районе, в районе пляжа "Васили" в Балаклавском районе. Обнаженная часть берегового склона в этих районах подвержена естественному выветриванию горных пород. Обломки горных пород нижнемеловых отложений продолжают оставаться в неустойчивом состоянии. Наибольшую угрозу в части обвалообразования представляет восточная часть берегового склона, прилегающая к пляжу "Васили", где зафиксировано несколько трещин отрыва крупных обломков горных пород", - говорится в ответе Севприроднадзора на запрос ТАСС.

Поясняется, что на интенсивность разрушения пород, составляющих склоны побережья, влияет сумма факторов - в том числе интенсивные осадки, периодически фиксирующиеся в Севастополе, и, как сообщали в департаменте в прошлом году, активная деятельность человек, такая как вырубка деревьев или распашка склонов.

"Возможна сезонная активность - март-апрель - обвально-оползневых процессов малообъемными проявлениями в прибрежной зоне в ряде населенных пунктов: поселке Любимовка, поселке Орловка, поселке Кача и селе Андреевка (курортные поселки на севере региона)", - добавили в департаменте.

Отмечается, что сотрудники госучреждения "Экоцентр" регулярно проводят обследования обвалоопасных участков, также специалисты реагируют на сообщения о потенциально опасных ситуациях от граждан и организаций. В целом, по данным Севприроднадзора, оползневая активность в Севастополе была на низком уровне.