ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В Приморье на модернизацию ЖКХ направят 3,6 млрд рублей

Это поможет улучшить теплоснабжение более 160 тыс. жителей
Редакция сайта ТАСС
05:36

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края в 2025-2026 годах направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры более 3,6 млрд рублей. Как сообщило правительство региона, это позволит улучшить работу ЖКХ в зимний период и повысить комфорт для более 160 тыс. жителей Приморья.

"В 2025 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 2,4 млрд рублей. На 2026 год запланировано 1,2 млрд рублей в краевом бюджете. <…> Все запланированные мероприятия позволят обеспечить надежную работу ЖКХ в зимний период и улучшат качество услуг для более чем 160 тыс. жителей Приморья", - сообщила пресс-служба по итогам заседания Министерства ЖКХ Приморского края.

По словам министра ЖКХ региона Алексея Першина, до конца года будет запущена котельная в городе Дальнереченске. "А в 2026 году начнется строительство газовой котельной в Большом Камне, что улучшит условия для 50 тыс. человек", - цитирует пресс-служба Першина. Министр добавил, что в Приморском крае в 2025 году было заменено 203 км инженерных сетей, на газ переведены котельные в поселке Вольно-Надеждинское и селе Михайловка.

В регионе для прохождения отопительного сезона создано 713 бригад с 905 единицами техники. "Все муниципальные образования края подтвердили готовность к отопительному сезону. Это результат планомерной работы, проведенной в течение года", - отметил министр.

В правительстве сообщили, что в 2025 году особое внимание было уделено развитию инфраструктуры в сфере вывоза мусора. Было заключено шесть концессионных соглашений на строительство мусороперерабатывающих комплексов, создано 287 площадок для ТКО, закуплено 3 086 контейнеров и 49 единиц спецтехники. Для контроля контейнерных площадок устанавливаются камеры видеонаблюдения.

Еще одно направление деятельности министерства - создание комфортной среды. Благодаря программе "Благоустройство дальневосточных дворов", на которую было направлено около 360 млн рублей, приведена в порядок 51 придомовая территория. А по программе "Формирование комфортной городской среды" создано 35 общественных пространств, на эти цели было затрачено более 500 млн рублей. Реализация этих мероприятий улучшила условия для 200 тыс. жителей Приморского края. 

РоссияПриморский край