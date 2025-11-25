В Приморье на модернизацию ЖКХ направят 3,6 млрд рублей

Это поможет улучшить теплоснабжение более 160 тыс. жителей

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края в 2025-2026 годах направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры более 3,6 млрд рублей. Как сообщило правительство региона, это позволит улучшить работу ЖКХ в зимний период и повысить комфорт для более 160 тыс. жителей Приморья.

"В 2025 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 2,4 млрд рублей. На 2026 год запланировано 1,2 млрд рублей в краевом бюджете. <…> Все запланированные мероприятия позволят обеспечить надежную работу ЖКХ в зимний период и улучшат качество услуг для более чем 160 тыс. жителей Приморья", - сообщила пресс-служба по итогам заседания Министерства ЖКХ Приморского края.

По словам министра ЖКХ региона Алексея Першина, до конца года будет запущена котельная в городе Дальнереченске. "А в 2026 году начнется строительство газовой котельной в Большом Камне, что улучшит условия для 50 тыс. человек", - цитирует пресс-служба Першина. Министр добавил, что в Приморском крае в 2025 году было заменено 203 км инженерных сетей, на газ переведены котельные в поселке Вольно-Надеждинское и селе Михайловка.

В регионе для прохождения отопительного сезона создано 713 бригад с 905 единицами техники. "Все муниципальные образования края подтвердили готовность к отопительному сезону. Это результат планомерной работы, проведенной в течение года", - отметил министр.

В правительстве сообщили, что в 2025 году особое внимание было уделено развитию инфраструктуры в сфере вывоза мусора. Было заключено шесть концессионных соглашений на строительство мусороперерабатывающих комплексов, создано 287 площадок для ТКО, закуплено 3 086 контейнеров и 49 единиц спецтехники. Для контроля контейнерных площадок устанавливаются камеры видеонаблюдения.

Еще одно направление деятельности министерства - создание комфортной среды. Благодаря программе "Благоустройство дальневосточных дворов", на которую было направлено около 360 млн рублей, приведена в порядок 51 придомовая территория. А по программе "Формирование комфортной городской среды" создано 35 общественных пространств, на эти цели было затрачено более 500 млн рублей. Реализация этих мероприятий улучшила условия для 200 тыс. жителей Приморского края.