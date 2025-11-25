Матвиенко: в России не будут вводить ответственность за тунеядство

Будет справедливо, если для безработных найдется механизм участия в системе ОМС, отметила председатель Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ответственность за тунеядство для неработающих граждан в России вводить не будут, однако для этой категории населения нужно сформировать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут. Вот с этой категорией надо работать. Не хочешь работать - твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов - пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС", - сообщила Матвиенко в интервью "МК".

В качестве примера Матвиенко привела неработающих граждан, которые ездят на "Мерседесах", имеют скрытые доходы, и при этом не платят налоги и взносы в систему ОМС. "Или о тех, например, кто в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч, а на бумаге показывает, что за 10 тысяч", - объяснила она.

Матвиенко также отметила, что налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан и выводить их из теневой экономики, теневых доходов. "Справедливость должна быть в обществе", - подчеркнула председатель СФ.

В октябре на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" Матвиенко заявила, что трудоспособные неработающие россияне должны делать взносы в фонд ОМС.