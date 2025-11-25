Для борьбы с аферами с жильем хотят создать реестр недееспособных граждан

Из этого реестра при попытке повторно продать или оспорить продажу недвижимости могли бы автоматически запускаться дополнительные проверки, отметил автор инициативы, адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Официальный реестр граждан, признанных судом недееспособными или участвовавших в аннулированных сделках, следует ввести в РФ для предотвращения мошеннических сделок с недвижимостью. Соответствующее предложение высказал в колонке ТАСС адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

"Следует ввести официальный реестр граждан, признанных судом недееспособными или участвовавших в аннулированных сделках (см. п. 7.5). При попытке повторно продать или оспорить продажу жилья из этого реестра автоматически запускались бы дополнительные проверки (уведомление органов опеки или запрет на повторную продажу без согласия представителей и тому подобное). Это ограничило бы случаи, когда один и тот же человек несколько раз входит в мошенническую схему", - отметил адвокат.

В целом, чтобы ограничить злоупотребления в судах, необходимо внести поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы, а также в Гражданский кодекс РФ, ограничивающие право на оспаривание сделок с недвижимостью, пояснил Григориади. Например, установить срок на подачу иска о недействительности не более года после сделки. Обязать продавца, заявившего о недееспособности, подтверждать фактические мошеннические действия третьих лиц. Можно также обязать суд требовать обеспечения встречного обязательства (внесения в депозит) от оспаривающего, чтобы обезопасить покупателя. Такие изменения снизят поток "меркантильных" исков, считает эксперт.

Среди изменений Григориади предложил ввести ответственность продавца, который через суд получил назад свое имущество, заявив о введении себя в заблуждение. "Такие люди должны по аналогии с банкротами получать запреты на подобные сделки", - добавил он.

Также адвокат предложил ввести ответственность банков за нетипичные операции. "Например, если пенсионер, ранее не снимавший более 10 тыс. рублей, вдруг закрывает вклад и пытается перевести 10 млн рублей на "безопасный счет" или снять наличными - это "красный флаг". На основе программного обеспечения банкам будет легко выявлять подобные аномалии и блокировать операции на благо граждан РФ при атаке мошенников", - отметил он.