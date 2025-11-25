Эксперт Моисеев: слова года "Max" и "нейросеть" отражают настроения в обществе

Эти слова уже стали "кодами, раскрывающими новые горизонты для IT-индустрии", отметил декан факультета информационных технологий СевГУ

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Слова "нейросеть" и "Max" вошли в топ-3 слов года в РФ, потому что отражают настроения общества: первое обозначает приобщение к общемировому тренду через революционную IT-среду. Второе - символ технологического развития России и того, что страна может создавать свой продукт в условиях глобализации, заявил ТАСС ученый-кибернетик, декан факультета информационных технологий Севастопольского государственного университета Дмитрий Моисеев.

Результаты голосования за слово года обнародованы Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина 22 ноября. "Словом года - 2025" признано "победа", которое "воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм". Выбор считают закономерным, так как в 2025 году отмечалось 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Второе и третье место заняли "Max" и "нейросеть" соответственно. "Max" - название первого национального мессенджера, и "нейросеть" - слово, которое уже выходило в лидеры в 2023 году.

"Термины "нейросеть" и "Мах" уже давно вышли за рамки просто модных слов, они стали своего рода кодами, раскрывающими новые горизонты для IT-индустрии и для всего российского общества. Это как два героя одного великого приключения: первый ["нейросеть"] погружает нас в океан глобальных технологий, второй строит для нас надежный корабль, который выдержит любые бури. Их сочетание отражает главный вызов и главный триумф нашего времени, связанный с умением создавать универсальные инструменты преобразования мира и одновременно наделять их своим смыслом, своей культурой, своей волей", - сказал Моисеев.

Он выразил уверенность, что выход этих слов в лидеры связан с обстоятельствами жизни, с которыми россияне столкнулись в 2025 году.

"Технологическая эпоха формирует новый общественный дискурс, где ключевые слова превращаются в маркеры глубинных перемен, меняющих наше восприятие мира", - отметил собеседник агентства.

О значении слов

Моисеев напомнил, что в 2025 году нейросеть окончательно стала новым этапом для сферы IT: привычное программирование сменилось выращиванием сложных, "живых" систем, способных учиться и принимать решения. Фактически, искусственный интеллект превратился из инструмента в атмосферу, в среду, где рождаются новые идеи и создаются продукты будущего.

"[Теперь] для каждого из нас нейросеть это как персональный помощник и одновременно зеркало общества, в котором видны не только фантастические возможности от мгновенного перевода до создания картин, но и тревожные тени: исчезновение авторства, повсеместные имитации, угроза потери экспертных знаний, угроза живому образованию и когнитивному равенству", - добавил эксперт.

И если нейросети - это мировой тренд, то "Мах", по мнению Моисеева, стал олицетворением ответа России на глобальные вызовы, ее способности адаптироваться к бурным переменам, а также символом ее технологической независимости и новой отечественной истории успеха в IT.

"Он доказывает, что цифровой суверенитет является не просто защитой от внешних угроз, а творческим порывом создавать собственные экосистемы. Но вместе с растущим интересом и гордостью за отечественный проект "Мах" у многих россиян появляется и определенная осторожность, вызванная неизведанными рисками и возможными социальными и этическими вызовами, которые несет с собой новая технологическая реальность. Эта двойственная реакция отражает естественное стремление к инновациям и, одновременно, сохранение чувства ответственности и здравого смысла. Это хорошо, это и отличает естественный интеллект от искусственного!" - уточнил декан IT-факультета СевГУ.