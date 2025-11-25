Матвиенко: рожать как можно раньше по достижении 18 лет должно стать "нормой"

Как считает председатель Совета Федерации, "успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья"

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. В России рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не в 28-29 лет, должно стать "нормой". Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что самая главная проблема и задача в области демографии состоит в том, чтобы изменить менталитет. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья. Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас в 28-29 лет", - сказала она в интервью "МК".

По словам Матвиенко, рождение детей не надо откладывать на потом. "Потом может уже и не случиться - по медицинским и по другим показателям. Вот крылатая фраза Владимира Владимировича [Путина] - искренне называю ее таким образом: "Отцовство и материнство, дети - это счастье, и не нужно это счастье откладывать на потом", - заключила председатель СФ.