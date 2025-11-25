В Мурманской области испытания безэкипажного катера закончат в 2026 году

Финалом станет автономный морской поход в отдаленный город Островной на побережье Кольского полуострова

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Испытания безэкипажного катера "Герои Тумана", который разрабатывают в Мурманской области, закончат в 2026 году. Финалом процесса станет автономный морской поход в отдаленный город Островной на побережье Кольского полуострова, сообщил ТАСС генеральный директор компании-разработчика "НПК Прогресс" Иван Суханов.

"Первое испытание мы провели, сейчас готовимся ко второму. Всего планировалось 3-4 испытания, финальным из которых станет поход в автономном режиме, возможно, с какой-то группой сопровождения для безопасности эксперимента в ЗАТО Островной. Это, наверное, одно из самых серьезных испытаний, которым может подвергнуться маломерное судно", - рассказал Суханов.

Он отметил, что основные этапы испытаний планируется закончить в 2025 году, а на Островной отправиться в начале 2026 года, но все будет зависеть от погоды. "Мы будем готовиться к разным вариантам развития событий. Там Баренцево море очень неспокойное и опасное, а в безэкипажном режиме пройти там будет еще сложнее", - подчеркнул Суханов.

Безэкипажный катер "Герои Тумана" посвящен подвигу сторожевого корабля "Тумана", который в годы войны, пожертвовав собой, спас Северный флот от вражеской атаки. Катер был представлен в "Сколково" в 2025 году, на первых испытаниях показал среднюю скорость 60 км/ч с грузом 200 кг на борту и прошел порядка 50 км в автономном режиме. Планируется, что он сможет доставлять до 1 тонны грузов в отдаленные и труднодоступные районы Мурманской области.