Aliexpress выяснил, какие елочные игрушки популярны у россиян

В топ наиболее востребованных украшений вошли фигурки лошади

Редакция сайта ТАСС

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней ели в 2025 году стали фигурки лошади. В топ наиболее востребованных украшений также вошли игрушки в винтажном стиле в виде ангелов и щелкунчиков. Об этом говорится в исследовании экспертов Aliexpress СНГ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Самыми продаваемыми игрушками для украшения елки стали фигурки лошади. На втором и третьем местах деревянные игрушки в винтажном стиле: наборы из 4 фигурок ангелов и наборы из 12 щелкунчиков. На четвертом месте новогодние персонажи из пластика и смолы. Завершают топ-5 деревянные игрушки для творчества разных форм, которые можно разрисовывать всей семьей", - говорится в тексте.

В качестве декора для дома россияне покупают тканевые сервировочные подставки для столовых приборов в виде елок, мягкие снежинки и скатерти с новогодними узорами, а также искусственные грозди ягод и деревянные фигурки паровозов. Самые популярные гирлянды - шторы до трех м в длину, а также классические со снежинками и звездами, поделились эксперты.

По данным аналитиков, в 2025 году, как и в 2024 году, покупатели отдают предпочтение миниатюрным елкам, которые продаются наборами по 12 штук, для украшения всего дома. Высота такого дерева 4,5 см. Также популярностью пользуются заснеженные елки от 15 до 40 см и золотые ели высотой 12,5 см. Из полноразмерных искусственных елок выбирают максимально классические модели высотой от 90 до 300 см.

Для упаковки подарков россияне отдают предпочтения большим сумкам с новогодними принтами, в которые поместятся подарки для всей семьи. На втором месте - небольшие хлопковые мешки со встроенной лентой, а на третьем месте праздничные чехлы для бутылок с Дедом Морозом и другими персонажами, сказано в исследовании.