В Чувашии систему видеоаналитики с распознаванием лиц спроектируют к 2026 году

Также система будет распознавать регистрационные транспортные знаки и вывоз мусора

ЧЕБОКСАРЫ, 25 ноября. /ТАСС/. Проектирование и запуск отдельных сервисов видеоаналитики на базе единой региональной платформы аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" планируется в Чувашии в 2026 году. В частности, система будет распознавать лица, регистрационные транспортные знаки и вывоз мусора, сообщил ТАСС министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

"АПК "Безопасный город" объединяет все необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные вызовы, события, нештатные ситуации и происшествия. В следующем году выходим на проект создания единой системы видеоаналитики. Здесь очень широкие возможности, начиная с распознавания лиц, регистрационных знаков транспортных средств и далее вплоть до контроля вывоза мусора", - отметил Степанов.

По его словам, в 2026 году будет запроектирована целевая модель в части видеоаналитики. "В течение года будем выполнять мероприятия по пилотированию, по запуску сервисов", - сообщил министр.

Проект "Безопасный город" продолжает развитие по национальному проекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В Минцифры Чувашии уточнили, что к системе "Безопасный город" подключат видеокамеры, установленные на различных объектах населенных пунктов. "Тиражирование платформы позволит на полноценном уровне автоматизировать повседневную деятельность территориальных органов РСЧС, а также процессы информационного обмена по вопросам обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания между ЕДДС и участниками информационного взаимодействия муниципального и регионального уровней. Это повысит готовность всех служб и ведомств к быстрому реагированию на возможные опасные ситуации", - пояснили в министерстве.

Минцифры Чувашии разработало единый реестр мест для оснащения камерами видеонаблюдения на территориях муниципальных образований. На данный момент в реестр входит более 2,4 тыс. мест. Цель - увеличение числа видеокамер с 4 тыс. до 10 тыс. с охватом всех объектов, входящих в реестр.

В 2024 году в Чувашии завершили создание региональной платформы АПК "Безопасный город", что позволяет централизованно решать вопросы безопасности информационной инфраструктуры. В ее состав интегрировано 10 информационных систем в сфере обеспечения общественной безопасности, прежде всего экстренные и оперативные службы. До конца 2025 года в систему будут интегрированы все муниципальные округа республики.