В Оймяконском районе Якутии зафиксировали 50-градусные морозы

В пункте Батагай-Алыта температура опустилась до минус 45 градусов

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Утром в пунктах наблюдения Делянкир и Усть-Нера в Оймяконском районе Якутии зафиксировали 50-градусные морозы. Об этом сообщили в Якутском УГМС.

"Пункты наблюдений ФГБУ "Якутское УГМС", зарегистрировавшие температуру воздуха минус 45 градусов и ниже, 25 ноября 2025 года в 09:00 (03:00 мск): <…> минус 50 градусов - Делянкир, Усть-Нера", - говорится в сообщении.

Кроме того, температура минус 45 градусов зафиксирована в пункте Батагай-Алыта, минус 47 градусов - Верхоянск, минус 49 градусов - Оймякон.

Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.