В Кузбассе задержали находившегося 14 лет в федеральном розыске сибиряка

Мужчина фигурирует в деле о сбыте наркотических средств в особо крупном размере

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Жителя города Новокузнецка Кемеровской области, который был заочно приговорен к восьми годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков в 2011 году, задержали в городе Бийске Алтайского края. Об этом сообщили ТАСС в ГУ ФСИН по Кузбассу.

Мужчину задержали в 2011 году в рамках расследования уголовного дела о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После передачи дела в суд на судебное заседание мужчина не явился. В результате он был осужден заочно на восемь лет колонии строгого режима и объявлен в федеральный розыск.

"Оперативники отдела розыска Кузбасского ГУ ФСИН получили информацию, что в городе Бийске Алтайского края может скрываться 34-летний осужденный, который проживает с паспортом на имя другого человека. Получить новый документ ему удалось воспользовавшись чужим свидетельством о рождении. Также выяснилось, что осужденный, проживая в г. Бийске по паспорту, выданному по подложным документам, получил водительское удостоверение и работал таксистом", - сообщили в ведомстве.

Фотографии мужчины из паспорта, находящегося в деле, и паспорта, который он получил под чужим именем, направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области для проведения портретной экспертизы. В ответ пришло заключение, что на обеих фотографиях изображен один и тот же человек. После этого он был задержан оперативниками ГУ ФСИН Кузбасса совместно с сотрудниками отдела полиции "Заречье" МУ МВД России "Бийское" на одной из улиц города.

В ближайшее время осужденный будет доставлен в исправительную колонию строгого режима для отбывания восьмилетнего срока уголовного наказания, добавили в ГУ ФСИН.