В Югре более 26 тыс. участников СВО получат карту со скидками на товары

Планируется выпуск еще 12 тыс. таких карт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Социальный проект по выдаче специальной пластиковой карты со скидками на товары и услуги для участников специальной военной операции и их семей продлен в Ханты-Мансийском автономном округе на 2026 год, его участниками смогут стать еще более 12 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Югры.

Ранее ТАСС со ссылкой на Telegram-канал партии "Единая Россия" в Югре сообщал, что по данным на август 2025 года, карту "Zабота" получили свыше 14 тыс. человек, к проекту подключились более 1,3 тыс. бизнес-сообществ в Ханты-Мансийском автономном округе. Среди партнеров проекта - предприятия и организации в сферах продажи продуктов питания, одежды, обуви, досуга и развлечений, товаров для детей, животных, услуги психологов, ателье, автошколы, аптеки и многое другое.

"Проект "Zабота" продлен до конца 2026 года. Планируется выпуск еще 12 тысяч карт. К инициативе подключаются партнеры по всему округу. Сейчас их более 1,4 тысячи. Среди недавно присоединившихся - частный детский сад и стоматологический салон в Ханты-Мансийске", - сказано в сообщении.

Проект стартовал в Югре в августе 2023 года. В ходе него участники получают специальную пластиковую карту, позволяющую получать скидки на товары и услуги у партнеров проекта. Для ее получения необходимо иметь паспорт, справку из военного комиссариата, свидетельство о браке для супругов и свидетельство о рождении для детей (старше 18 лет).