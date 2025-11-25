Посольство РФ на Филиппинах предупредило об опасности шторма "Вербена"

Россиянам рекомендовали оставаться в безопасных помещениях, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов

БАНГКОК, 25 ноября. /ТАСС/. Посольство России на Филиппинах предупредило россиян об угрозе тропического шторма "Вербена" на юге и в центральной части республики. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram-канале.

"Настоятельно рекомендуем оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов", - говорится в сообщении.

Посольство также рекомендовало "зарядить мобильные устройства и избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням".

По данным телеканала GMA News, в 17 морских портах Филиппин приостановлен выход судов в море из-за опасности шторма.