Посольство РФ на Филиппинах предупредило об опасности шторма "Вербена"
06:21
БАНГКОК, 25 ноября. /ТАСС/. Посольство России на Филиппинах предупредило россиян об угрозе тропического шторма "Вербена" на юге и в центральной части республики. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram-канале.
"Настоятельно рекомендуем оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов", - говорится в сообщении.
Посольство также рекомендовало "зарядить мобильные устройства и избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням".
По данным телеканала GMA News, в 17 морских портах Филиппин приостановлен выход судов в море из-за опасности шторма.