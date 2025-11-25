В Приангарье ограничили движение на участке федеральной трассы

Это произошло из-за наледи на дорогах

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения для большегрузного и общественного транспорта введено на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулунском районе Иркутской области из-за наледи на дорогах. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

"Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения автотранспорта в Тулунском районе. В связи с неблагоприятными погодными условиями и возможным образованием наледи на проезжей части с 1450-го по 1486-й километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" ограничено движение для большегрузного и пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

Госавтоиспекторы рекомендуют водителям воздержаться от поездок в этом направлении.

По данным Иркутского УГМС, 25 ноября в Иркутской области снег, ветер с порывами местами до 14 м/с, на дорогах возможен гололед. Температура воздуха днем до минус 10 градусов, а ночью до минус 18 градусов.