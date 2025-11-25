Треть опрошенных россиян остаются на свидании без желания продолжать общение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Треть (33%) россиян остаются на первом свидании до конца, даже если приняли решение, что это последняя встреча. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса "VK знакомства" и онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk.

Женщины чаще мужчин перестают отвечать на сообщения, если встреча им не понравилась, - 16% против 11%. Почти четверть мужчин (23%) готовы прямо на свидании сообщить собеседнице, что взаимного интереса не возникло и лучше не тратить время. Кроме этого, женщины чаще принимают решение о втором свидании уже в первые 15-30 минут общения - так ответили 41% респонденток. Среди мужчин 38% готовы определиться к концу встречи.

Перед первой встречей 41% респондентов считают обязательной продолжительную переписку, которая позволит лучше узнать человека, 22% предпочитают сначала пообщаться голосовыми сообщениями, 20% - изучают личные страницы собеседника в социальных сетях, 13% ограничиваются коротким обменом сообщениями, а 5% назначают свидание только после общения по видео, говорится в исследовании.

Перед первым свиданием респондентам особенно важен комфорт в переписке и возможность быть собой (20%), заинтересованность собеседника в общении (18%) и совпадение взглядов (17%). Дополнительно располагает спокойный тон собеседника (16%) и его остроумие (15%). Встреча не состоится, если человек не проявляет инициативу в общении (23%), грубит, переписывается с пассивной агрессией (21%) и сухо отвечает (21%).

Больше половины (57%) отметили, что испортить впечатление от первого свидания могут грубые шутки и неуважение к собеседнику. Особенно чувствительны к такому поведению женщины - 37% против 7% среди мужчин, отмечают эксперты. В случае грубого и агрессивного поведения 34% всех респондентов обозначат свои границы. При этом 41% женщин в таком случае завершат встречу как можно скорее.

В онлайн-опросе приняли участие 1,4 тыс. человек из разных регионов России.