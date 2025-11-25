В Приморье считают, что объединение школ в одно юрлицо решает проблему кадров

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Реорганизация школ и детсадов в Приморском крае путем объединения их в единые образовательные центры с одним юридическим лицом позволяет эффективнее распределять кадры, решая проблему дефицита учителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Приморье проходит модернизация системы образования. Одним из ключевых направлений стало создание образовательных центров - объединенных структур, в которые входят школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Как подчеркнули в министерстве, при реорганизации ни одно из учреждений не закрылось: здания продолжают работать как структурные подразделения новых комплексов.

"За счет правильной расстановки кадров выполнение учебной программы не вызывает затруднений даже при больничном у учителя, в школах появляется возможность организовать работу в режиме полного дня: например, у нас объединились несколько школ в Спасске-Дальнем, и таким образом объединившись ресурсами, они смогли правильно распределить кадры и закрыть кадровую потребность, и, что немало важно, смогли перевести всех детей в первую смену", - приводятся в сообщении словам заместителя министра образования Приморья Анны Меховской.

Реорганизация уже проведена в Спасске-Дальнем, Находке, Партизанске и Ольгинском округе. Сейчас продолжается работа по созданию образовательных центров в Артеме, Уссурийске и Владивостоке.

По словам Меховской, одно из ключевых преимуществ новых центров - "бесшовный" переход между уровнями образования. Единая программа развития облегчает адаптацию детей при переходе из детского сада в школу и из начального звена в среднее. Кроме того, внутри объединенных коллективов быстрее распространяются эффективные педагогические практики.

В министерстве отметили, что реорганизация также позволяет оптимизировать административный персонал, направив высвободившиеся средства на стимулирование педагогов и обновление материально-технической базы, что делает использование бюджетных средств более эффективным. "Центры открывают новые образовательные возможности в рамках основного школьного курса и программ дополнительного образовании", - подчеркнула замминистра.