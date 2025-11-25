В центре знаний "Машук" обучение прошли более 50 тыс. человек

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. человек прошли обучение в центре знаний "Машук", при этом конкурс на каждую программу в среднем составляет девять человек на место. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на первом заседании наблюдательного совета центра.

"За этот короткий промежуток времени в центре "Машук" прошли обучение более 50 тыс. человек. И, конечно, очень важно, что сохраняется <...> очень высокое качество отбора, потому что в среднем, я посмотрел, в среднем на каждую программу минимум девять человек на место. Центр отбирает только одного человека из девяти желающих и достойных для того, чтобы проходить обучение", - сказал Кириенко на мероприятии, которое проходит во вторник в Национальном центре "Россия".

Он напомнил, что девизом центра "Машук" изначально стал принцип "учим тех, кто учит", поскольку первыми обучающимися были в том числе педагоги и преподаватели истории, общественных наук, лекторы общества "Знания", наставники.

Центр знаний "Машук" - это всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске у подножия горы Машук. Центр был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров.

Целевая аудитория "Машука" - учителя, преподаватели, наставники, специалисты по патриотическому воспитанию, советники по воспитательной работе и руководители образовательных организаций, которые выступают главными трансляторами знаний, навыков и традиционных ценностей.