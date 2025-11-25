Статья

Сутки без сна, километры по лесу: удивительные истории чудесных спасений малышей

С начала года в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" поступило около 10 тыс. заявок о пропавших детях. Каждый случай — особенный и развивается по-своему, но объединяет их оперативность, самоотверженность добровольцев и неравнодушие жителей. ТАСС рассказывает несколько историй, в которых поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" помог родителям найти своих детей

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

"Мы должны стремиться к тому, чтобы как можно быстрее появляться в новых местах, и заражать новые и новые умы темой, что поиск — это история совершенно для всех. Это не какие-то суперспециальные навыки, это доступно всем", — заявил в беседе с ТАСС председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Суета в день рождения

За день до трехлетия маленький Ваня с родителями приехал в село Большая Каменка в Самарской области на выходные. Вечером 22 апреля 2023 года мальчик вышел из дома и, решив покататься на своем беговеле, уехал в неизвестном направлении.

Сначала родственники пытались найти малыша самостоятельно, но после 21:00 обратились в отряд "ЛизаАлерт". Уже через час на месте пропажи был организован поисковый штаб, куда прибыли 60 добровольцев. Волонтеры осматривали близлежащие территории, проверяли видео с камер наблюдения и надеялись найти любые зацепки.

На одной из сельских камер добровольцы заметили малыша в ярко-желтой курточке, а рядом с ним — домашнего пса пятнистого окраса, который послушно шел рядом, словно охранник. Из видеозаписи стало понятно, что Ваня направляется в сторону природной зоны.

К полуночи в штабе зарегистрировались уже около 200 добровольцев.

К 3 часам ночи силами добровольцев, МВД, МЧС, прокуратуры, ГКУ СО "Самарские лесничества", Следственного комитета, ГКУ ПСС СО были проверены овраги, поля, заброшенные здания и темные улицы. К этому времени температура опустилась до +4 градусов, поднялся густой туман. Место штаба перенесли из дома пропавшего мальчика в местный дом культуры: количество желающих помочь в поисках увеличилось до 400 человек.

Один из добровольцев "ЛизаАлерт" решил объехать квадрат поисков на служебной машине вместе с правоохранителями. Отсоединившись от группы, звено направилось вдоль леса, где навстречу вышел пятнистый пес. Поняв, что он похож на того, что был запечатлен камерами, полицейские направились за ним.

Через несколько метров у небольшого оврага правоохранители увидели ярко-желтую курточку Вани. Сотрудницы полиции взяли мальчика на руки, укутали в бушлат и поспешили в село, где их уже ждали поисковики и спасатели. Несмотря на сильное переохлаждение, малышу была вовремя оказана медицинская помощь. Так маленький Ваня встретил свой третий день рождения.

Тихие поиски в безмолвном болоте

Поздно вечером 9 августа 2024 года на горячую линию "ЛизаАлерт" поступила заявка о пропаже пятилетней Алисы, которую родные и близкие называли Лисенком. Девочка пропала в деревне Большие Пруды в Красноярском крае, куда уже к полуночи прибыли первые добровольцы, а в здании сельской школы был развернут оперативный штаб. Осмотр придомовой территории и анализ показаний свидетелей показали, что предстоят лесные поиски.

На место прибыли операторы БПЛА с тепловизорами, пешие поисковые группы и кинологические расчеты. Всего в поиске участвовали более 150 человек — это добровольцы отряда "ЛизаАлерт", ПГС "Сибирь", ВПСО "Ангел", волонтерско-кинологического объединения "Азимут", сотрудники оперативных служб, а также неравнодушные местные жители.

Поисковики работали "на отклик" — звали ребенка и ждали ответ. Но все осложнялось тем, что девочка боялась громких звуков, потому ее окликали негромко.

В густом лесу волонтеры старались разглядеть оранжевый комбинезон Алисы. В 4 часа утра одна из поисковых групп услышала детский плач. В полутора километрах от места пропажи, в болотистой низине, окруженной лесом, по пояс в воде стояла маленькая девочка. Малышку оперативно эвакуировали и передали родителям.

История поисков Алисы — пример применения тонких методик "тихого поиска". "На каждое событие накладываются определенные методики, и этих методик много. С одной стороны, у управляющего поисками человека есть некая колода с научными методиками, а с другой стороны — есть какие-то обстоятельства, которые в каждом поиске новые", — рассказал ТАСС Григорий Сергеев.

В овраге почти без сознания

В августе 2022 года в деревне Морозовица Вологодской области со двора собственного дома пропал трехлетний Егор. Поиски осложнялись особенностями местности — вокруг деревни лес, река, поросшие высокой травой поля. Поиск осуществляли более 700 человек: сотрудники МЧС, полиции, Следственного комитета, кинологи, водолазы, операторы квадрокоптеров, ПСО "Ты не один", ПСО "Тотьма-спас". В помощь вологодским добровольцам из "ЛизаАлерт" прибыли поисковики из других городов: Москвы, Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Республики Коми.

Были осмотрены ближайшие леса, поля, овраги, дворы и заброшенные здания, открытые колодцы. Просматривались записи с камер наблюдения и видеорегистраторов. Однако прошли сутки, не было найдено никаких зацепок. К вечеру второго дня были найдены детские следы, которые вели в сторону затопленного карьера и свалки, но они обрывались.

Добровольцы продолжали исследовать все направления, увеличивая радиус поиска. Через несколько часов волонтеры нашли светлую кепочку, которая принадлежала пропавшему Егору. С момента пропажи мальчика прошло две ночи, зона поиска сузилась, но она была болотистой, неровной, заросшей кустарниками. Водолазная группа была отправлена на проверку болотистой местности, вниз по склону были найдены детские шорты, майка, обувь, и чуть ниже, в овраге, был найден сам Егорка почти без сознания. После эвакуации ребенка передали медикам. Он провел под открытым небом более 38 часов и ушел примерно на 7 км от дома.

По следу девочки с голубыми глазами

Годовалая Люда пропала в августе 2021 года в деревне Кобелево Смоленской области. Вечером 17 августа в "ЛизаАлерт" поступила заявка, в 20:00 объявили старт поисков. В разработку взяли две отправных точки: дом пропавшей и предполагаемое место перехода через мост.

Добровольцы начали работать "на отклик", но не громко, стараясь не напугать малышку. В это время появилась информация об отклике в 400 м от штаба, но зацепка не подтвердилась. К утру следующего дня было решено исследовать ближайшие природные зоны. Девочка была голой, ни одежды, ни обуви, ни игрушек у нее с собой не было, но был найден след детской ноги.

Были отправлены поисковые группы, сотовая связь не работала, и коммуникация осуществлялась через радиосвязь. На поисках были задействованы все службы: полиция, Следственный комитет, МЧС, солдаты, егеря, администрация. Ближе к ночи началась сильная гроза, работа приостановилась — поисковый штаб практически смыло.

К поискам подключились специалисты из "Добротворца" для осмотра наводненных районов, правоохранительные органы отрабатывали версии криминального характера, добровольцы работали в природной среде. На третьи сутки прибывали дополнительные силы, зона поиска расширилась до реки Угра с быстрым течением.

На четвертый день поисков в штаб были переданы координаты и сообщение "Ребенок найден! Жив!". Поисковики нашли девочку в сознании, она могла отвечать на вопросы. Добровольцы на вездеходе отправились к месту обнаружения, но он не доехал. Один из координаторов ПСО "Сальвар" вернулся к штабу за более проходимой машиной.

На УАЗе поисковики добрались до девочки с большими голубыми глазами — маленькой, покусанной, уставшей, но живой. Девочку эвакуировали, накормили, передали родителям и медицинским работникам.

Золотое одеяло

В Курортном районе Петербурга вечером 21 сентября 2024 года пятилетний Ярослав сидел на крыльце дома и смотрел мультфильмы. Родители готовили ужин, но в какой-то момент заметили, что мальчика нет.

Родители обратились за помощью. На заявку необходимо было реагировать быстро: рядом лес, наступила ночь, стало холодно. В скором времени прибыли поисковики. В оперативном штабе распределили задачи, добровольцы поделились на группы, в каждую включали девушку: детей не так сильно пугает женский голос.

Каждая группа получила свой квадрат поисков с особенностями местности: болото, кустарники, высокая влажность. Добровольцы звали мальчика, пока не услышали звук, похожий на плач котенка. Волонтеры двигались в его сторону, пока не нашли Ярослава — мокрого, напуганного и дрожащего. Мальчика переодели в сухую одежду, завернули в плед и волшебное золотое термоодеяло, предназначенное для защиты от холода, жары и влажности.

В его поисках участвовало более 30 добровольцев "ЛизаАлерт", волонтеры "Отклика" и "Экстремума", сотрудники МВД, поисково-спасательной службы и пожарных подразделений Санкт-Петербурга.

Виктория Васильева