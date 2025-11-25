Отсрочку наказания осужденным с детьми предложили сделать автоматической

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Отсрочку отбывания наказания для осужденных с детьми до 14 лет нужно сделать автоматической, прописав в законе исключения, когда она не может быть предоставлена. С таким предложением выступила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева на расширенном заседании фракции ЛДПР в Госдуме на тему "Реализация прав и защита матерей в России".

Сейчас законодательство предусматривает, что суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста беременной, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем.

"Хотелось бы, чтобы в нашем законе все-таки была предельная четкость, чтобы были прописаны случаи, когда отсрочка не предоставляется, а во всех остальных она бы предоставлялась автоматически", - сказала Меркачева.

Она пояснила, что сейчас в законе не прописаны ясные критерии, когда суд может предоставить отсрочку, а когда нет. Меркачева привела последнюю статистику судебного департамента при Верховном суде, которая, по ее словам, говорит, что количество предоставляемых отсрочек стало сокращаться.