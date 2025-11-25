{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
МГУ: русский язык играет решающую роль в исторической памяти о войне

Очень важно сохранить подлинную правду победы, подчеркнул ректор университета Виктор Садовничий

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Русский язык, объединяющий все евразийское пространство, играет решающую роль в вопросе сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий на церемонии открытия V съезда Общества русской словесности, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В рамках работы нашего съезда состоится международный научный форум и научная конференция, посвященная проблеме, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. 9 мая - это великая историческая дата, символ народного единства. Очень важно сохранить подлинную правду нашей победы, которую должно знать и помнить подрастающее поколение. И особая роль в решении этой задачи принадлежит русскому языку, объединяющему все евразийское пространство", - сказал он.

Ректор МГУ отметил, что для участия в съезде зарегистрировались более 2,6 тыс. участников из 87 регионов России и 24 стран. Приветствия в адрес съезда направили министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и др.

