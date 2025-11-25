{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Горбунов: подрядчиков для стройки ВОП назначали по инициативе Старовойта

Экс-губернатор Курской области поручал оперативному штабу провести проверки подрядчиков для строительства при помощи силовиков, сообщил бывший заместитель председателя правительства региона

КУРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства - председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов в суде сообщил, что экс-губернатор Курской области Роман Старовойт являлся инициатором назначения подрядчиков для строительства взводных опорных пунктов (ВОП) в приграничье Курской области при помощи оперштаба региона, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.

"Было обсуждение, попросил Смирнова [бывший] губернатор [Курской области Роман Старовойт], что необходимо через оперативный штаб рассмотреть перечень подрядчиков", - сказал на заседании Горбунов.

По его словам, Старовойт поручал региональному оперативному штабу провести проверки подрядчиков для строительства фортификаций при помощи силовиков. Горбунов отметил, что организаций для выполнения работ не хватало.

