Дело Акунина начнут рассматривать 1 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве 1 декабря приступит к рассмотрению уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мировой суд судебного участка №371 Таганского района города Москвы назначил первое заседание по существу в отношении Чхартишвили Григория Шалвовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Заседание назначено на 1 декабря 2025 года в 10:00 по московскому времени", - сообщили в пресс-службе.

В октябре писателю заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Было установлено, что иноагент Акунин, будучи дважды привлеченным в течение года к административной ответственности по частям 4, 5 статьи 19.34 КоАП РФ, с февраля по август разместил в соцсети на подконтрольном ему канале минимум 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произвел и (или) распространил иноагент либо они касаются деятельности иноагента.

Ранее писателя заочно приговорили к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.