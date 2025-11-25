В Челябинске сотрудники Росгвардии обезвредили 21 взрывоопасный предмет

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН "Атом" управления Росгвардии по Челябинской области обследовали и обезвредили 21 боеприпас. Взрывоопасные предметы были обнаружены строителями в центральной части Челябинска, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Росгвардейцы установили, что в грунте находились три гранаты Ф-1, одна 120-мм минометная мина, 17 боевых головных взрывателей, которые могли представлять угрозу для населения. После проведения исследования боеприпасы с соблюдением всех мер безопасности были транспортированы на полигон и уничтожены накладным зарядом", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что ранее предметы нашли рабочие возле дома по улице Блюхера. Они занимались земляными работами с использованием экскаватора. После очередного поднятия ковша с землей увидели три гранаты и обратились в правоохранительные органы.