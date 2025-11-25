Застрявшие в Белоруссии водители литовских фур могут устроить акции протеста

ВИЛЬНЮС, 25 ноября. /ТАСС/. Водители литовских фур, застрявшие в Белоруссии, могут устроить акции протеста против бездействия Вильнюса. С таким предупреждением выступил президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Эрландас Микенас.

"Водители измучились, их действия становятся непрогнозируемыми. Опасаюсь, что ассоциация не сможет удержать их от протестных акций", - сказал он.

Как отметил Микенас, водители хотят знать, что делается для их возвращения в Литву, какой у властей план. "Мы требуем конкретных действий от правительства, национального центра управления кризисами", - подчеркнул он.

Находящиеся в Белоруссии литовские фуры шестые сутки после открытия Вильнюсом литовско-белорусской границы не могут вернуться домой.

Литва 29 октября решила в одностороннем порядке на месяц закрыть границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожает безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.