В Мурманской области проиндексируют зарплаты бюджетников с 2026 года

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Зарплаты работников бюджетной сферы Мурманской области, которые не будут охвачены повышением минимальной оплаты труда (МРОТ), с 1 января 2026 года проиндексируют на 4%. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе обсуждения проекта регионального бюджета на заседании Мурманской областной думы.

"Мной принято решение, что с 1 января 2026 года будет обеспечена индексация заработных плат работников бюджетной сферы, занятых квалифицированным трудом - тех специалистов, чьи должности не были охвачены повышением МРОТ, на 4%", - сказал Чибис.

Он добавил, что тема оплаты труда активно обсуждалась на встрече с фракциями Мурманской областной думы. "Это чувствительный вопрос для северян. И как я обещал, при первой же возможности мы это сделаем. Это важный шаг для восстановления справедливого разрыва в оплате труда, для повышения мотивации специалистов и укрепления кадрового потенциала региона", - подчеркнул Чибис.

Как пояснили ТАСС в правительстве Мурманской области, индексация 4% коснется квалифицированных специалистов, чтобы после повышения МРОТ сохранить разрыв в заработных платах между высококвалифицированными и низкоквалифицированными сотрудниками бюджетных учреждений.

Минимальную зарплату в Мурманской области планируют повысить в 2026 году до 62 тыс. рублей. На эти цели необходимо направить 3,4 млрд рублей, которые региональные власти рассчитывают привлечь в качестве софинансирования из федерального бюджета.