В Югре прогнозируются метель и гололед ночью 26 ноября

Непогода ожидается в 12 муниципальных образованиях региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Сильный снег, метель и гололедица на дорогах прогнозируются во многих муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа ночью 26 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления автомобильных дорог Югры.

"Неблагоприятные явления прогнозируются ночью 26 ноября 2025 года. Местами по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре ожидаются: сильный снег, метель, гололедные явления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что непогода ожидается в 12 муниципальных образованиях Югры: Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском районах, а также в городах Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Нижневартовск, Радужный, Покачи, Лангепас и Мегион.

