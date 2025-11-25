Адыгея планирует сотрудничать с межрегиональной организации врачей

МАЙКОП, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены сотрудничать с межрегиональной общественной организации "Хасэ (совет) врачей" и поддерживать ее инициативы. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов, комментируя проведение в московском полпредстве республики ежегодного собрания организации.

"Наша республика с момента создания организации поддерживала все ее созидательные инициативы, надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в дальнейшем", - сказал Кумпилов. Он напомнил, что с момента создания совета прошло три года, и за этот период организация показала свою востребованность и состоятельность, а также "стала значимым социальным институтом в масштабах всей страны".

В частности, как пояснил Кумпилов в своем официальном Telegram-канале, сообщество объединяет сотни специалистов - докторов наук, профессоров, сотрудников ведущих научно-исследовательских центров и учреждений здравоохранения из Майкопа, Нальчика, Черкесска, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, других городов и регионов и зарубежных стран. "Благодаря организации проведено множество научных и образовательных мероприятий, просветительских и благотворительных акций", - продолжил Кумпилов. В частности, эксперты безвозмездно консультируют жителей и коллег в других регионах, проводят телемосты и онлайн-курсы, читают лекции, выступают наставниками для студентов и молодых врачей, передают опыт внедрения современных методов лечения и делятся практикой проведения сложных и уникальных операций. "Все, что делается активом организации, имеет высочайшее практическое значение и служит развитию здравоохранения, совершенствованию подготовки кадров, укреплению межрегионального сотрудничества, и, в конечном счете, сохранению здоровья и жизней простых людей",- заключил Кумпилов.