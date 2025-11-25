Статья

Как сделать новогоднюю елочную игрушку своими руками

Самодельные елочные игрушки не только помогут создать дома уют, но и позволят весело провести время с детьми и другими членами семьи. Рассказываем, что для этого нужно

Из чего можно сделать новогодние игрушки своими руками

Перед тем как начинать творить, подумайте, из каких материалов вы хотели бы сделать декор и какие техники использовать. Для работы подойдут:

готовые основы для декорирования;

пуговицы;

пайетки, бусины, бисер;

ленты;

бумага, старые газеты и журналы;

картон;

пробки от винных бутылок;

шерстяные нитки и джутовая бечевка;

шишки;

бельевые прищепки;

пластиковые и стеклянные бутылки, банки;

вата;

макароны, фасоль, крупы, кофейные зерна;

старые CD-диски;

перегоревшие лампочки;

фетр, фоамиран, фатин и другие ткани;

синельная и обычная проволока;

старые носочки и варежки для младенцев;

фольга;

соленое тесто и застывающий воздушный пластилин;

пряничное тесто;

пушистые ветки елки, сосны, пихты;

тонкие ветви без листвы и хвои;

тонкие кулинарные шпажки;

засушенные круглые плоские дольки апельсинов и других цитрусовых;

палочки корицы и звездочки бадьяна.

Если украшения планируется оставлять на улице, можно сделать гирлянду из кубиков льда для коктейлей, замороженных в холодильнике. Если капнуть краситель, они будут цветными. Главное — не забыть положить в форму веревочку.

Также, помимо материалов, оцените, какие у вас есть под рукой инструменты и чего может не хватать:

ножницы, канцелярский нож;

клеевой пистолет, клей ПВА, "‎Момент", обычный "‎карандаш";

краски, цветные карандаши, маркеры;

кисточки и ватные палочки‎‎;

зубочистки;

швейные нитки и иголки.

Что со всем этим делать? Вырезать, склеивать, раскрашивать, плести, вязать, сшивать. Обвязывать основу декором или обклеивать поверх. Любые комбинации техник, на какие хватит фантазии, могут сработать.

Если планируете расписывать что-то и хотите создать повторяющийся узор, свой набор для творчества можно дополнить бумажными трафаретами.

Какие новогодние украшения можно сделать своими руками

Оценив, какие материалы есть под рукой и какие техники работы с ними хочется опробовать, остается придумать, что именно мы создать. Это могут быть:

шары;

гирлянды;

венки;

елки;

деды-морозы, санта-клаусы и просто гномы в колпаках;

ангелы;

снеговики;

птицы;

мишки;

олени;

снежинки;

звезды;

колокольчики;

шапочки;

сапожки и варежки.

На стыке культур

Если не знаете, с чего начать, предлагаем создать что-то с изображением красного или оранжевого коня. Ведь, согласно китайскому гороскопу, животным-талисманом наступающего 2026 года будет огненная лошадь — символ свободы, решимости и неукротимого стремления вперед. В российской культуре и образ коня, и красный цвет тоже издавна активно использовались в декоре.

Например, красных лошадей можно встретить в изделиях народных промыслов:

Архангельской области — в мезенской и борецкой росписи;

Ивановской области — в палехской лаковой миниатюре;

Московской области — в гороховецкой игрушке;

Нижегородской области — в городецкой росписи сами кони обычно черные, но у них нередко пламенеют алые гривы, да и сбруя — в тон.

В разных регионах конь мог олицетворять как солнце и плодородие, так и богатство, зажиточность. Ну а яркий, нарядный красный цвет ассоциировался с огнем, жизнью, радостью. Кроме того, красные кони используются и в христианских образах.

В Ростовской области с 2018 года красный конь выбран официальным туристическим символом. Дизайнеры, которые разрабатывали эмблему, вдохновлялись, с одной стороны, казачьими лошадьми, а с другой стороны, картинами Кузьмы Петрова-Водкина, который родился, жил и творил в регионе ("‎Купание красного коня", "‎Фантазия"). ‎‎Кроме того, авторы концепции проводили ассоциации с полотном Казимира Малевича "‎Скачет красная конница"‎.

Словом, тот, кто выбирает огненно-красных и рыжих лошадей для новогоднего творчества, обращается не только к чужеземным, но и к родным традициям.

Что можно сделать своими руками вместе с детьми

Игрушка из картона

Простой вариант подойдет даже для самых маленьких творцов. Так получится плоская односторонняя или двусторонняя фигурка, которую можно повесить на елку.

Нарисуйте на плотном картоне силуэт будущей игрушки. Делайте его достаточно крупным. Пусть лошадка будет пони и тяжеловозом с мощными крупом и ногами, пышными развевающимися гривой и хвостом.

Можно найти подходящий рисунок в интернете, распечатать его и использовать в качестве шаблона.

Если не хотите делать фигурку двусторонней, выбирайте цветной оборот или обклейте его, например, фольгой.

Подготовьте клей и разнообразные крупы, бобовые, макароны: рис, пшено, гречку, сухие горох и фасоль, мелкую лапшу, кофейные зерна.

‎Раскрасьте силуэт, приклеивая на него крупинки разных материалов, как кусочки мозаики.

Еще одна несложная идея для елочной игрушки — картонная ‎болванка, аккуратно обмотанная джутовой бечевкой.

Нарисуйте желаемый силуэт или распечатайте картинку из интернета. Например, лошадь-качалку простой формы.

Вырежьте заготовку из толстого коробочного картона. Можно сделать две детали и склеить их телами и головой, оставив ноги и полозья свободными. Это добавит фигурке объема.

Плотно обмотайте заготовку веревкой. Не забудьте предусмотреть петельку, чтобы игрушку можно было повесить. Когда закончите, закрепите кончик бечевки клеем.

Экспериментируйте с намоткой. Может хорошо выглядеть вариант, когда намотка не закрывает всю фигурку, а, например, только имитирует седло и амуницию на ногах, декор на полозьях качалки. Открытый картон можно разрисовать и декорировать другими способами. А еще, если проделать ряд небольших отверстий на шее, через них получится продеть бечевку и завязать из нее гриву. Аналогично создается хвост.

Игрушка из пробок

Если у вас дома есть хотя бы три классические пробки от винных бутылок, из них можно собрать маленькую лошадку. Ее можно повесить на елку, поставить на стол, комод или полку.

Разрежьте пробку пополам поперек.

Большие половины пробки разделите вдоль. Это будут четыре ножки.

От второй пробки отрежьте относительно тонкий диск. Разделите его на четыре части.‎ Две из них станут ушками.

Отрежьте небольшие кусочки бечевки и приклейте за середину к пробке, от которой отрезали кусочек для ушей. На него же приклейте уши. Глаза можно нарисовать маркером, вырезать из бумаги или сделать из горошин перца. Также в магазинах для рукоделия можно найти пластиковые глазки для игрушек.

Возьмите целую пробку и с одного из торцов приклейте кусочки бечевки для хвоста. На нее же приклейте ноги и голову.

Подвесить получившуюся игрушку можно, обмотав бечевкой за туловище. Другой вариант — воткнуть со стороны спины простейшую прямую булавку с головкой-колечком.

Если материалов достаточно, фигурку можно усложнить, добавив шею. Две пробки — тела и шеи — склеивают в форме буквы ‎Г‎. Далее к этой конструкции присоединяют все остальное.

При желании мордочку и тело можно декорировать бисером, тесьмой и кусочками ткани или фетра. Из них получатся уздечка и седло.

Мягкая игрушка из ткани или фетра

Нарисуйте на бумаге или картоне шаблон основной детали. По очертаниям он будет похож на объемную двойку: ее горизонтальное основание — это тело, "крючок‎" — ‎шея и маленькая голова.

Если шьете из ткани, сделайте деталь на 3–5 мм шире во все стороны, чем вам хотелось бы видеть итоговую игрушку. Это будет запас для швов.

Обведите заготовку на ткани или фетре. Вам понадобятся две такие детали. Если ткань односторонняя, расположите их зеркально: одна смотрит вправо, другая — влево.

При желании из фетра также можно подготовить два маленьких треугольничка для ушек. Из ткани их понадобится четыре, и у них тоже нужен припуск на швы.

Вырежьте все детали.

Распишите будущую лошадку. Пока она не сшита, это делать удобнее. Добавьте ей глаза, украсьте тело тонким узором: спиралями, завитками, волнистыми линиями. Учитывайте, что на тканевой детали зазор, оставленный для швов, окажется внутри готовой игрушки.

Приступаем к сборке. Фетровые детали складываем ‎правильно — чтобы лошадка сразу смотрела на нас. На голове вкладываем между слоями треугольники-ушки. Сшиваем игрушку по контуру. Это можно сделать обычным швом "‎‎вперед иголку"‎ (который будет выглядеть как пунктир) или чуть более хитрым обметочным — через край.‎

Тканевые детали складываем наизнанку — лицом друг к другу.‎ То же делаем с ушками. Сшиваем детали швом "вперед иголку‎". Сначала сшейте ушки. В конце оставьте небольшое отверстие. Выверните ушки. Помогайте себе карандашом или иным подходящим предметом. Вложите готовые ушки между слоями основных деталей. Сейчас их не должно быть видно. После этого сшейте голову и тело. Выверните основную деталь.

Если хотите набить фетровую игрушку ватой, оставьте небольшой незашитый участок. У тканевой игрушки такая возможность будет в любом случае. Удобно, если отверстие будет на груди или на противоположной стороне, где спина переходит в шею.

После набивки зашейте отверстие.

Пришло время гривы. Прошейте нить через край шеи насквозь так, чтобы хвостики оказались с обеих сторон заготовки. Обрежьте нить нужной длины. Повторите такие же стежки рядом. Когда закончите, соберите висящие нитки в несколько кисточек и перевяжите их возле шеи, зафиксировав. Таким же способом сделайте одну длинную и пышную кисточку на хвосте.

Осталось сделать ножки. Нанижите на нитку бисер или бусины. Получив ряд желаемой длины, пришейте его к игрушке. Лучше отказаться от использования цилиндрического бисера-стекляруса, если вы шьете обычными нитками. Кромка таких "‎трубочек"‎ острая и может перерезать нить-основу.

Лошадка готова. Пришейте петельку на спинку, за которую ее можно будет куда-нибудь повесить.

Игрушка-мотанка из ниток

Куклы-мотанки — одни из древнейших игрушек. Представители разных народов тысячелетиями создавали их как обереги и ритуальные предметы.

Вырежьте из картона прямоугольник длиной около 12–15 см. Это будет размер лошадки от передних копыт до кончика поднятой вверх мордочки.

Намотайте шерстяную пряжу на заготовку. Учитывайте, что это количество предстоит разделить на две ноги.

Проденьте нитку через кольцо пряжи вдоль узкой стороны картона и завяжите. С противоположной стороны разрежьте кольцо.

Со стороны, где сделана завязка, отступаем около 0,5 см и плотно обматываем пряжу. Возьмите нитку другого цвета, чтобы получилась яркая уздечка. Зафиксируйте, а затем повторите обмотку, отступив еще примерно на 1 см. Важно, чтобы фиксирующий узел был на макушке. Голова готова. Во второй раз после завершения намотки оставьте концы нитки-уздечки подлиннее. ‎

Нарежьте нитки — заготовки для гривы. Регулируя длину, учитывайте, что каждую нить вы будете складывать пополам и вкладывать в нее основную деталь с головой.

Возьмите три-четыре нити для гривы, обхватите ими ‎‎шею лошадки‎. Зафиксируйте нитью, которая осталась свободным концом после второй обмотки головы. Повторяйте этот шаг, пока не покажется, что шея достаточно длинная.

Сделайте еще одну заготовку на картонке. Она должна быть толще предыдущей, так как конец мы разделим на три части: не только для ног, но и для хвоста.

Обхватите новой большой заготовкой деталь с головой и шеей так же, как делали это с гривой. Зафиксируйте аналогичным способом.

Оставшийся свободный конец первой детали делим пополам — на две ноги. Можно просто обмотать кончики, отделив копытца, либо заплести ноги косичками. Если они получатся достаточно толстыми, лошадка даже сможет стоять.

Возвращаемся ко второй основной детали. Отступаем от груди и ног лошадки пару сантиметров и делаем обмотку. Получился живот.

Оставшуюся кисточку делим на три части: две задние ноги примерно той же толщины, что и передние, плюс хвост.

Оформляем ноги так же, как и передние. Хвост оставляем свободным.

При необходимости подравниваем ножницами копытца, хвост и гриву. Лошадка-мотанка готова.

Добавить игрушке прочности можно с помощью проволочного каркаса. V-образную деталь вкладывают в основные мотки пряжи, после того как нити снимают с картона. Но заплести ноги косичками в этом случае уже не получится.

Также гриву и хвост можно сделать ‎накладными париками, которые не приматывают к телу, а приклеивают сверху. Аналогично с помощью клея получится добавить седло из ткани или фетра, уздечку из бусин, кукольные глазки.

Разумеется, как подсказанные нами, так и другие техники можно использовать, чтобы создавать не только лошадок, но и иные фигурки. Не бойтесь экспериментировать и не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза. Запаситесь терпением и настройтесь на позитив. Сам процесс творчества и время, проведенное с семьей, гораздо важнее результата.