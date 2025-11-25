ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество
Статья

Как сделать новогоднюю елочную игрушку своими руками

Самодельные елочные игрушки не только помогут создать дома уют, но и позволят весело провести время с детьми и другими членами семьи. Рассказываем, что для этого нужно
Редакция сайта ТАСС
14:20
© Александр Рюмин/ ТАСС

Из чего можно сделать новогодние игрушки своими руками

Перед тем как начинать творить, подумайте, из каких материалов вы хотели бы сделать декор и какие техники использовать. Для работы подойдут:

  • готовые основы для декорирования;
  • пуговицы;
  • пайетки, бусины, бисер;
  • ленты;
  • бумага, старые газеты и журналы;
  • картон;
  • пробки от винных бутылок;
  • шерстяные нитки и джутовая бечевка;
  • шишки;
  • бельевые прищепки;
  • пластиковые и стеклянные бутылки, банки;
  • вата;
  • макароны, фасоль, крупы, кофейные зерна;
  • старые CD-диски;
  • перегоревшие лампочки;
  • фетр, фоамиран, фатин и другие ткани;
  • синельная и обычная проволока;
  • старые носочки и варежки для младенцев;
  • фольга;
  • соленое тесто и застывающий воздушный пластилин;
  • пряничное тесто;
  • пушистые ветки елки, сосны, пихты;
  • тонкие ветви без листвы и хвои;
  • тонкие кулинарные шпажки;
  • засушенные круглые плоские дольки апельсинов и других цитрусовых;
  • палочки корицы и звездочки бадьяна.

Если украшения планируется оставлять на улице, можно сделать гирлянду из кубиков льда для коктейлей, замороженных в холодильнике. Если капнуть краситель, они будут цветными. Главное — не забыть положить в форму веревочку.

Также, помимо материалов, оцените, какие у вас есть под рукой инструменты и чего может не хватать:

  • ножницы, канцелярский нож;
  • клеевой пистолет, клей ПВА, "‎Момент", обычный "‎карандаш";
  • краски, цветные карандаши, маркеры;
  • кисточки и ватные палочки‎‎;
  • зубочистки;
  • швейные нитки и иголки.

Что со всем этим делать? Вырезать, склеивать, раскрашивать, плести, вязать, сшивать. Обвязывать основу декором или обклеивать поверх. Любые комбинации техник, на какие хватит фантазии, могут сработать.

Если планируете расписывать что-то и хотите создать повторяющийся узор, свой набор для творчества можно дополнить бумажными трафаретами. 

Какие новогодние украшения можно сделать своими руками

Оценив, какие материалы есть под рукой и какие техники работы с ними хочется опробовать, остается придумать, что именно мы создать. Это могут быть:

  • шары;
  • гирлянды;
  • венки;
  • елки;
  • деды-морозы, санта-клаусы и просто гномы в колпаках;
  • ангелы;
  • снеговики;
  • птицы;
  • мишки;
  • олени;
  • снежинки;
  • звезды;
  • колокольчики;
  • шапочки;
  • сапожки и варежки.

На стыке культур

Если не знаете, с чего начать, предлагаем создать что-то с изображением красного или оранжевого коня. Ведь, согласно китайскому гороскопу, животным-талисманом наступающего 2026 года будет огненная лошадь — символ свободы, решимости и неукротимого стремления вперед. В российской культуре и образ коня, и красный цвет тоже издавна активно использовались в декоре.

Читайте также

Лошади: кто они и чем им обязано человечество

Например, красных лошадей можно встретить в изделиях народных промыслов:

  • Архангельской области — в мезенской и борецкой росписи;
  • Ивановской области — в палехской лаковой миниатюре;
  • Московской области — в гороховецкой игрушке;
  • Нижегородской области — в городецкой росписи сами кони обычно черные, но у них нередко пламенеют алые гривы, да и сбруя — в тон.

В разных регионах конь мог олицетворять как солнце и плодородие, так и богатство, зажиточность. Ну а яркий, нарядный красный цвет ассоциировался с огнем, жизнью, радостью. Кроме того, красные кони используются и в христианских образах. 

В Ростовской области с 2018 года красный конь выбран официальным туристическим символом. Дизайнеры, которые разрабатывали эмблему, вдохновлялись, с одной стороны, казачьими лошадьми, а с другой стороны, картинами Кузьмы Петрова-Водкина, который родился, жил и творил в регионе ("‎Купание красного коня", "‎Фантазия"). ‎‎Кроме того, авторы концепции проводили ассоциации с полотном Казимира Малевича "‎Скачет красная конница"‎.

Словом, тот, кто выбирает огненно-красных и рыжих лошадей для новогоднего творчества, обращается не только к чужеземным, но и к родным традициям.

Читайте также

Чего ждать от Огненной Лошади в 2026 году

Что можно сделать своими руками вместе с детьми

Игрушка из картона

Простой вариант подойдет даже для самых маленьких творцов. Так получится плоская односторонняя или двусторонняя фигурка, которую можно повесить на елку.

  • Нарисуйте на плотном картоне силуэт будущей игрушки. Делайте его достаточно крупным. Пусть лошадка будет пони и тяжеловозом с мощными крупом и ногами, пышными развевающимися гривой и хвостом.
  • Можно найти подходящий рисунок в интернете, распечатать его и использовать в качестве шаблона.
  • Если не хотите делать фигурку двусторонней, выбирайте цветной оборот или обклейте его, например, фольгой.
  • Подготовьте клей и разнообразные крупы, бобовые, макароны: рис, пшено, гречку, сухие горох и фасоль, мелкую лапшу, кофейные зерна.
  • ‎Раскрасьте силуэт, приклеивая на него крупинки разных материалов, как кусочки мозаики.

Еще одна несложная идея для елочной игрушки — картонная ‎болванка, аккуратно обмотанная джутовой бечевкой.

  • Нарисуйте желаемый силуэт или распечатайте картинку из интернета. Например, лошадь-качалку простой формы.
  • Вырежьте заготовку из толстого коробочного картона. Можно сделать две детали и склеить их телами и головой, оставив ноги и полозья свободными. Это добавит фигурке объема.
  • Плотно обмотайте заготовку веревкой. Не забудьте предусмотреть петельку, чтобы игрушку можно было повесить. Когда закончите, закрепите кончик бечевки клеем.

Экспериментируйте с намоткой. Может хорошо выглядеть вариант, когда намотка не закрывает всю фигурку, а, например, только имитирует седло и амуницию на ногах, декор на полозьях качалки. Открытый картон можно разрисовать и декорировать другими способами. А еще, если проделать ряд небольших отверстий на шее, через них получится продеть бечевку и завязать из нее гриву. Аналогично создается хвост.

Игрушка из пробок

Если у вас дома есть хотя бы три классические пробки от винных бутылок, из них можно собрать маленькую лошадку. Ее можно повесить на елку, поставить на стол, комод или полку.

  • Разрежьте пробку пополам поперек.
  • Большие половины пробки разделите вдоль. Это будут четыре ножки.
  • От второй пробки отрежьте относительно тонкий диск. Разделите его на четыре части.‎ Две из них станут ушками.
  • Отрежьте небольшие кусочки бечевки и приклейте за середину к пробке, от которой отрезали кусочек для ушей. На него же приклейте уши. Глаза можно нарисовать маркером, вырезать из бумаги или сделать из горошин перца. Также в магазинах для рукоделия можно найти пластиковые глазки для игрушек.
  • Возьмите целую пробку и с одного из торцов приклейте кусочки бечевки для хвоста. На нее же приклейте ноги и голову.

Подвесить получившуюся игрушку можно, обмотав бечевкой за туловище. Другой вариант — воткнуть со стороны спины простейшую прямую булавку с головкой-колечком.

Если материалов достаточно, фигурку можно усложнить, добавив шею. Две пробки — тела и шеи — склеивают в форме буквы ‎Г‎. Далее к этой конструкции присоединяют все остальное.

При желании мордочку и тело можно декорировать бисером, тесьмой и кусочками ткани или фетра. Из них получатся уздечка и седло.

Мягкая игрушка из ткани или фетра

  • Нарисуйте на бумаге или картоне шаблон основной детали. По очертаниям он будет похож на объемную двойку: ее горизонтальное основание — это тело, "крючок‎" — ‎шея и маленькая голова.
  • Если шьете из ткани, сделайте деталь на 3–5 мм шире во все стороны, чем вам хотелось бы видеть итоговую игрушку. Это будет запас для швов.
  • Обведите заготовку на ткани или фетре. Вам понадобятся две такие детали. Если ткань односторонняя, расположите их зеркально: одна смотрит вправо, другая — влево.
  • При желании из фетра также можно подготовить два маленьких треугольничка для ушек. Из ткани их понадобится четыре, и у них тоже нужен припуск на швы.
  • Вырежьте все детали.
  • Распишите будущую лошадку. Пока она не сшита, это делать удобнее. Добавьте ей глаза, украсьте тело тонким узором: спиралями, завитками, волнистыми линиями. Учитывайте, что на тканевой детали зазор, оставленный для швов, окажется внутри готовой игрушки.
  • Приступаем к сборке. Фетровые детали складываем ‎правильно — чтобы лошадка сразу смотрела на нас. На голове вкладываем между слоями треугольники-ушки. Сшиваем игрушку по контуру. Это можно сделать обычным швом "‎‎вперед иголку"‎ (который будет выглядеть как пунктир) или чуть более хитрым обметочным — через край.‎
  • Тканевые детали складываем наизнанку — лицом друг к другу.‎ То же делаем с ушками. Сшиваем детали швом "вперед иголку‎". Сначала сшейте ушки. В конце оставьте небольшое отверстие. Выверните ушки. Помогайте себе карандашом или иным подходящим предметом. Вложите готовые ушки между слоями основных деталей. Сейчас их не должно быть видно. После этого сшейте голову и тело. Выверните основную деталь.
  • Если хотите набить фетровую игрушку ватой, оставьте небольшой незашитый участок. У тканевой игрушки такая возможность будет в любом случае. Удобно, если отверстие будет на груди или на противоположной стороне, где спина переходит в шею.
  • После набивки зашейте отверстие.
  • Пришло время гривы. Прошейте нить через край шеи насквозь так, чтобы хвостики оказались с обеих сторон заготовки. Обрежьте нить нужной длины. Повторите такие же стежки рядом. Когда закончите, соберите висящие нитки в несколько кисточек и перевяжите их возле шеи, зафиксировав. Таким же способом сделайте одну длинную и пышную кисточку на хвосте.
  • Осталось сделать ножки. Нанижите на нитку бисер или бусины. Получив ряд желаемой длины, пришейте его к игрушке. Лучше отказаться от использования цилиндрического бисера-стекляруса, если вы шьете обычными нитками. Кромка таких "‎трубочек"‎ острая и может перерезать нить-основу.
  • Лошадка готова. Пришейте петельку на спинку, за которую ее можно будет куда-нибудь повесить.

Игрушка-мотанка из ниток

Куклы-мотанки — одни из древнейших игрушек. Представители разных народов тысячелетиями создавали их как обереги и ритуальные предметы.  

  • Вырежьте из картона прямоугольник длиной около 12–15 см. Это будет размер лошадки от передних копыт до кончика поднятой вверх мордочки.
  • Намотайте шерстяную пряжу на заготовку. Учитывайте, что это количество предстоит разделить на две ноги.
  • Проденьте нитку через кольцо пряжи вдоль узкой стороны картона и завяжите. С противоположной стороны разрежьте кольцо.
  • Со стороны, где сделана завязка, отступаем около 0,5 см и плотно обматываем пряжу. Возьмите нитку другого цвета, чтобы получилась яркая уздечка. Зафиксируйте, а затем повторите обмотку, отступив еще примерно на 1 см. Важно, чтобы фиксирующий узел был на макушке. Голова готова. Во второй раз после завершения намотки оставьте концы нитки-уздечки подлиннее. ‎
  • Нарежьте нитки — заготовки для гривы. Регулируя длину, учитывайте, что каждую нить вы будете складывать пополам и вкладывать в нее основную деталь с головой.
  • Возьмите три-четыре нити для гривы, обхватите ими ‎‎шею лошадки‎. Зафиксируйте нитью, которая осталась свободным концом после второй обмотки головы. Повторяйте этот шаг, пока не покажется, что шея достаточно длинная.
  • Сделайте еще одну заготовку на картонке. Она должна быть толще предыдущей, так как конец мы разделим на три части: не только для ног, но и для хвоста.
  • Обхватите новой большой заготовкой деталь с головой и шеей так же, как делали это с гривой. Зафиксируйте аналогичным способом.
  • Оставшийся свободный конец первой детали делим пополам — на две ноги. Можно просто обмотать кончики, отделив копытца, либо заплести ноги косичками. Если они получатся достаточно толстыми, лошадка даже сможет стоять.
  • Возвращаемся ко второй основной детали. Отступаем от груди и ног лошадки пару сантиметров и делаем обмотку. Получился живот.
  • Оставшуюся кисточку делим на три части: две задние ноги примерно той же толщины, что и передние, плюс хвост.
  • Оформляем ноги так же, как и передние. Хвост оставляем свободным.
  • При необходимости подравниваем ножницами копытца, хвост и гриву. Лошадка-мотанка готова. 

Добавить игрушке прочности можно с помощью проволочного каркаса. V-образную деталь вкладывают в основные мотки пряжи, после того как нити снимают с картона. Но заплести ноги косичками в этом случае уже не получится.

Также гриву и хвост можно сделать ‎накладными париками, которые не приматывают к телу, а приклеивают сверху. Аналогично с помощью клея получится добавить седло из ткани или фетра, уздечку из бусин, кукольные глазки.

Разумеется, как подсказанные нами, так и другие техники можно использовать, чтобы создавать не только лошадок, но и иные фигурки. Не бойтесь экспериментировать и не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза. Запаситесь терпением и настройтесь на позитив. Сам процесс творчества и время, проведенное с семьей, гораздо важнее результата. 