На премию "Знание" поступило более 18 тыс. заявок

В два раза увеличилось количество заявок от крупнейших российских компаний, указал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 18 тыс. заявок поступило на участие в отборе на просветительскую награду "Знание. Премия". Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на заседании почетного жюри премии.

Мероприятие проходит во вторник в Национальном центре "Россия". Претенденты на награду "Знание. Премия" представляют результаты своей просветительской деятельности.

"У нас 18 700 заявок [поступило на премию] <...>. Достойные во многих номинациях люди, и очень порадовало, что среди них есть и профессиональные лекторы общества "Знание", профессиональные педагоги, ученые. Но среди них много руководителей самого разного ранга, и бизнеса, и государственного управления, и науки, которые уделяют свое очень ценное время передаче своих знаний подрастающему поколению", - сказал Кириенко.

Также он сообщил, что в этом году в два раза увеличилось количество заявок от крупнейших российских компаний. "Это означает, что не только люди, работающие в системе воспитания, образования, в системе государственного управления, но и крупнейшие российские бизнес-компании понимают, насколько важна работа общества "Знания", насколько важна роль просветителей, и лично показывают пример", - подчеркнул Кириенко.

О премии

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран. Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генерального информационного партнера - ТАСС.