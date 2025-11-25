ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Предприятие Росатома установит пригодность шахтных вод для снабжения ДНР

Пробы были отобраны из порядка 30 шахт по всему региону
10:53

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии (ВНИПИпромтехнологии), входящий в горнорудный дивизион Росатома, проанализирует возможность использования шахтных вод для централизованного снабжения ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия "Вода Донбасса".

"Вопрос [об использовании шахтных вод для системы водоснабжения] в стадии проработки. Был проведен комиссионный отбор проб шахтной воды, результаты направлены в научные институты для определения возможности использования шахтной воды в системе централизованного водоснабжения, в частности, в АО "ВНИПИпромтехнологии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пробы были отобраны из порядка 30 шахт по всему региону. Основная трудность в том, что шахтные воды требуют иной очистки, чем та, которая есть в централизованном водоснабжении.

24 ноября глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил о подготовке расчетов и оценке возможности использования шахтных вод для снабжения республики. В числе иных путей улучшения ситуации с водоснабжением - строительство второй ветки водовода "Дон-Донбасс".

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля в ряде городов введена подача воды по графику. В частности, в Енакиеве и близлежащих городах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса. 

