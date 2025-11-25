На премию "Знание" поступили заявки из 40 стран мира

Причем 15 государств участвуют впервые, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заявки из 40 стран мира поступили на премию "Знание" в этом году. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании почетного жюри в Национальном центре "Россия".

"В этом году, помимо всех 89 российских регионов, мы получили заявки из 40 стран мира, со всех континентов без исключения. Причем 15 государств участвуют впервые, от них пришли действительно очень интересные заявки", - сказал Кириенко.

Он отметил, что первое место по числу инициатив занимают проекты, посвященные сохранению исторической памяти. "Очень много проектов посвящено героям специальной военной операции. И особенно важно и здорово, что среди просветителей - сами участники СВО. У них особое моральное право рассказывать подрастающему поколению, что такое настоящий патриотизм и готовность встать на защиту своей страны. Одно дело, когда об этом говорит педагог, и это важно, но когда об этом говорят ребята со звездами героев и боевыми орденами, это вызывает совсем другое доверие", - сказал Кириенко.

Также он подчеркнул, что большое количество инициатив посвящено теме единства российского народа. "И по разнообразию участников, и по тематике инициатив видно, что здесь представлена вся наша большая страна", - заключил он.

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран. Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генерального информационного партнера - ТАСС.