Во всех школах Северной Осетии создадут стенды Героям России

По поручению главы республики Сергея Меняйло специалисты регионального министерства образования и науки разрабатывают единый стиль оформления

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 ноября. /ТАСС/. Единые стенды Героям России создадут во всех школах Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Во всех школах Северной Осетии появятся единые стенды, посвященные Героям России - выходцам из нашей республики. По моему поручению специалисты регионального министерства образования и науки разрабатывают единый стиль оформления", - говорится в сообщении.

В настоящее время в республике работают 180 школьных музеев и уголков славы, где хранятся воспоминания о героических событиях и выдающихся личностях Осетии.

"Уверен, что стенды с фотографиями и биографиями Героев России займут достойное место в наших учебных заведениях, - отметил Меняйло. - Важно, чтобы в наших школах были тематические пространства, рассказывающие детям о примерах мужества и силы духа".

В новость внесена правка (14:00 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке, верно - создадут.