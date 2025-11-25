В Петербурге представили первый режим для управления дроном в целях ПВО

Он позволяет отрабатывать полный цикл перехвата: обнаружение цели, наведение и поражение атакующего беспилотника в воздухе

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Первый в России режим кинетического перехвата БПЛА, встроенный в отечественный симулятор "Квадросим", представили на конференции "Индустрия новых решений: технологический контур" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Для нашей команды этот режим - не абстрактная разработка. Часть программистов живет и работает в Курске и Белгороде, они своими глазами видят, как дроны атакуют инфраструктуру. Поэтому для нас "Анти БПЛА" - это личный вклад в безопасность регионов, которые каждый день находятся под давлением воздушных угроз", - рассказал руководитель проекта компании-разработчика Ninsar Егор Сечинский.

Режим позволяет отрабатывать полный цикл перехвата: обнаружение цели, наведение и поражение атакующего беспилотника в воздухе. Сценарий создан в ответ на растущую потребность в обучении расчетов защиты инфраструктурных объектов. Симулятор дает возможность безопасно тренироваться в виртуальной среде.

Как рассказали ТАСС в АНО "Центр беспилотных систем и технологий", режим уже применяется в учебных программах в рамках курсов для подготовки операторов БПЛА. "Для отработки маневров перехвата в обновлении добавлено 15 новых мишеней самолетного типа, что позволяет моделировать разнообразные траектории, скорости и уровни угроз. Дополнительно в симуляторе появилась новая карта, созданная по мотивам НПЗ в Сочи: промышленная застройка, море, трубопроводы и ночная подсветка формируют сложные условия полета, где критически важны реакция и точность управления", - рассказали в центре.

Анти-БПЛА используют, в частности, курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, которые проходят обучение в "Технопарке Санкт-Петербурга". Первые тренировки в режиме также идут в Военном университете Министерства обороны РФ им. князя Александра Невского, где режим задействуют в занятиях по противодействию воздушным угрозам.