В Прикамье сократят время продажи алкоголя с марта 2026 года

Запрет на продажу будет действовать с 22:00 до 08:00 по местному времени

ПЕРМЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Время продажи алкогольной продукции в Пермском крае сократят с 1 марта 2026 года, запрет на продажу будет действовать с 22:00 до 08:00 по местному времени. Соответствующее постановление правительства Прикамья подписал губернатор региона Дмитрий Махонин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Настоящее постановление действует до 1 марта 2032 года. Приложение дополнить пунктом 2.1 (1) следующего содержания: с 22:00 до 08:00 часов по местному времени", - говорится в документе.

Согласно постановлению, новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. В настоящее время запрет на продажу алкогольной продукции действует с 23:00 до 08:00 по местному времени.

С марта 2025 года также начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. С 22:00 до 08:00 также действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. При этом запрет не касается работы ресторанов.