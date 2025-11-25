В Москве в преддверии Дня матери открылись два новых центра женского здоровья

В центре установили больше 160 единиц новейшего медицинского оборудования, организовали дневной стационар, игровое пространство для детей, буфет

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Еще два центра женского здоровья заработали в Москве на базе больниц им. Савельевой и Ерамишанцева. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, их открытие приурочено ко Дню матери.

"Такие клиники - ключевой элемент нового московского стандарта медпомощи, в основе которого лежит всесторонняя забота о женском здоровье. Центр женского здоровья ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой расположился в реконструированном здании на улице Теплый Стан, д.12А. Он объединил три женские консультации, которые находились в Юго-Западном округе", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Мощность нового центра - 750 посещений в смену, здесь будут оказывать помощь 68 врачей, в том числе, эндокринологи, терапевты, психологи. В центре установили больше 160 единиц новейшего медицинского оборудования, организовали дневной стационар, игровое пространство для детей, буфет.

"В новом Центре женского здоровья ГКБ им. А.К. Ерамишанцева на Печорской улице созданы такие же комфортные и передовые условия для получения профильной медпомощи", - добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что до конца 2025 года планируется открыть еще один Центр женского здоровья.