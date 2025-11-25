Матвиенко выразила соболезнования в связи с последствиями наводнения во Вьетнаме

Председатель Совфеда надеется на скорейшее выздоровление пострадавших и преодоление последствий стихии

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших в наводнении в центральных районах Вьетнама. Об этом она сообщила в письме на имя председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Мана.

"С чувством глубокой печали узнали о жертвах и разрушениях, вызванных наводнением в центральных районах вашей страны. От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от меня лично прошу передать соболезнования родным и близким погибших", - сообщила Матвиенко.

Также она выразила надежду на скорейшее выздоровление пострадавших и преодоление последствий стихии.

На прошлой неделе центральная часть Вьетнама серьезно пострадала от масштабного наводнения, вызванного проливными дождями. В результате удара стихии погибли 90 человек и еще 12 числятся пропавшими без вести. Порядка 200 тыс. частных домов, школ и административных зданий были затоплены и повреждены.