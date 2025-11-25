Краснов назвал строгие меры к судьям-нарушителям защитой судебной системы

Председатель Верховного суда России отметил, что позиция коллегии должна оставаться принципиальной в отношении тех, кто нарушает закон, профессиональную этику или допускает действия, несовместимые со званием судьи

Редакция сайта ТАСС

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов © Верховный суд РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Строгие меры к судьям, допустившим коррупционные нарушения или нарушения профессиональной этики, являются инструментом защиты судебной системы. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, который впервые принял участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

"Принципиальной должна оставаться позиция коллегии в отношении тех, кто нарушает закон, профессиональную этику или допускает действия, несовместимые со званием судьи", - подчеркнул Краснов, выступая на заседании ВККС по видеосвязи.

"Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию. Строгие меры - это не самоцель, а инструмент защиты системы, сохранения доверия общества и поддержания высокой планки профессиональных стандартов", - подчеркнул он, отметив, что работа ВККС в этой части показывает последовательность и принципиальность.

"Рассчитываю, что так будет и впредь", - добавил он.

Глава высшей судебной инстанции констатировал, что "в современных условиях перед судебной системой стоят особые задачи" и общество предъявляет к правосудию повышенные требования. "Ожидания граждан и запросы на справедливость становятся более прямыми и категоричными. В такой ситуации именно Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации должна оставаться тем органом, который обеспечивает качество, прозрачность и доверие к судебной власти", - добавил он.