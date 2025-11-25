В ОП сообщили об улучшении показателей некоммерческого сектора в регионах

Это произошло благодаря рейтингу НКО, сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ отмечает позитивные изменения в развитии некоммерческого сектора в регионах с 2020 года - момента появления рейтинга НКО. Об этом сообщила ТАСС председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.

"С 2020 года многие регионы улучшили свои показатели, но самое главное, наверное, то, что сократились диспропорции между регионами: когда мы только начинали делать рейтинг, разница в плане развития и поддержки некоммерческого сектора в разных регионах, к сожалению, была огромная", - сказала она.

Среди наиболее существенных изменений член ОП отметила рост числа пожертвований, которые НКО получают от физических и юридических лиц, а также увеличение объема возмещения, получаемого НКО из бюджета за оказание социальных услуг. "Это свидетельствует о том, что все больше организаций привлекается к деятельности по оказанию соцуслуг", - сказала Тополева-Солдунова.

По ее словам, с появлением первого рейтинга в ОП стали обращаться разные регионы с просьбой помочь проанализировать позицию в рейтинге, чтобы улучшить ее. "По итогам рейтинга мы публикуем печатную брошюру, которую рассылаем в регионы, чтобы органы власти и общественные палаты могли ознакомиться со своими результатами", - сказала Тополева-Солдунова. Кроме того, для каждого региона готовится подробная справка по всем их показателям в динамике. "Проанализировав эти данные, неравнодушные регионы, которые хотят развиваться, делают вывод, как им двигаться дальше", - заметила она.

Тополева-Солдунова добавила, что по запросу заинтересованных регионов эксперты ОП РФ проводят стратегические сессии, в рамках которых также анализируются данные рейтинга: "На сегодняшний день около трети всех регионов стали участниками сессий. Нередко такая дискуссия заканчивается формированием дорожной карты - документа планирования для достижения показателей, желаемых для региона в плане развития некоммерческого сектора".

Общественная палата РФ в 2025 году отмечает 20-летие. ТАСС - генеральный информационный партнер ОП.