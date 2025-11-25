Данные "Радар. НФ" были полезны при отражении атаки БПЛА в ночь на 25 ноября

Всего через приложение поступило 39 сообщений

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сигналы россиян, поступившие через мобильное приложение Народного фронта "Радар. НФ", оказались полезны силовым структурам при отражении массовой атаки беспилотников в ночь на 25 ноября, сообщили ТАСС в президентском движении.

По данным Минобороны, которые приводит Народный фронт, в ночь на 25 ноября было перехвачено и уничтожено 249 БПЛА. "Всего через приложение поступило 39 сообщений, которые оказались полезны при обнаружении и последующем уничтожении беспилотников. Больше всего сигналов - семь - направили жители Ростовской области, шесть пришли из Краснодарского края, пять - из Республики Крым", - сказали в Народном фронте.

Как отметили в президентском движении, с момента запуска приложения, созданного для оперативного реагирования на появление беспилотников и диверсионных групп противника, поступило более 30 тысяч сигналов. На сегодняшний день приложение скачали уже более 2 млн человек. Оно доступно для пользователей операционной системы Android в магазине RuStore, а также в AppGallery для устройств Huawei.