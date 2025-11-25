Год открытий стал тематикой Движения первых в 2026 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следующий год в Движении первых будет годом открытий, сообщил председатель правления движения Артур Орлов.

"Год открытий - тематика Движения первых в 2026 году. Это дополнительный повод открывать что-то новое в себе и окружающем мире. Узнать о новых гранях своего таланта, новых возможностях, новых классных местах нашей страны", - написал Орлов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что конкурс на определение тематики вызвал "большой интерес среди ребят". Так, поступило более 1 500 заявок из 89 регионов России, из которых были отобраны 10 тематик.

Затем состоялось онлайн-голосование, из трех лидеров экспертная комиссия выбрала тематику 2026 года: "И ей стал Год открытий, который стал лидером и по результатам общественного онлайн-голосования (23,7%)".