Краснов выступил за поддержку приходящих в профессию судьи

По убеждению председателя Верховного суда, это не только инвестиция в кадровую стабильность, но и гарантия качества правосудия на годы вперед

Редакция сайта ТАСС

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов считает необходимым оказывать поддержку кандидатам на должности судей, готовых служить закону.

"В судебную систему приходят новые поколения юристов, многие из которых имеют высокую профессиональную подготовку, глубокое понимание права, стремление служить закону. Наша общая задача - поддержать таких кандидатов, создать для них условия справедливого и объективного отбора", - заявил Краснов, который впервые принял участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

По его убеждению, "это не только инвестиция в кадровую стабильность, но и гарантия качества правосудия на годы вперед". Он выразил убежденность в том, что ВККС обладает для этого достаточным опытом и необходимым инструментарием.

Игорь Краснов отметил, что ВККС на протяжении многих лет "выполняет исключительно значимую миссию по формированию кадрового фундамента судебной системы, определяет стандарты профессионализма и этики, обеспечивает необходимый баланс между независимостью судьи и его ответственностью перед гражданами, обществом и государством".

Он заметил, что работа ВККС выходит за рамки формального кадрового отбора, определяет вектор развития всего судейского корпуса, в связи с чем требует принципиального, взвешенного и объективного подхода при рассмотрении материалов. При этом, по его словам, подход к отбору кандидатов в судьи учитывает изменения, происходящие в обществе и в самой судебной системе. "Имею в виду цифровизацию, возникновение новых правовых конфликтов, трансформацию социальных отношений, потребность в обеспечении единообразия судебной практики. Все эти направления и процессы неизбежно влияют на квалификационные требования к кандидатам на должность судьи, критерии оценки профпригодности. И в этом отношении вклад квалификационной коллегии является ключевым", - резюмировал он.