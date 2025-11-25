В КБР госпитальная летальность от инфаркта вышла на самый низкий уровень в РФ

Достижение таких показателей стало возможным благодаря хорошей маршрутизации, технологическому оснащению и работе первичного звена медицины, пояснили медики

НАЛЬЧИК, 25 ноября. /ТАСС/. Больничная летальность от инфаркта миокарда в КБР вышла на самый низкий уровень среди российских регионов, сообщили на круглом столе в региональном парламенте, передает корреспондент ТАСС.

"Больничная летальность от инфаркта миокарда в республике составляет 3,5%, что является самым низким показателем в Российской Федерации. Как отметили кураторы, Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова, эта цифра является самым низким показателем и по Европе", - сказал министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

Встреча представителей медицинского сообщества прошла в рамках круглого стола, организованного комитетом по труду, социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов парламента КБР и была посвящена организации помощи в области сердечно-сосудистой хирургии.

Калибатов отметил, что больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения в регионе также ниже среднероссийских показателей - КБР находится на 13 месте среди 89 субъектов.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря хорошей маршрутизации, технологическому оснащению и работе первичного звена медицины, пояснили медики.