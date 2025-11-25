Нижегородская область попросила Минцифры внести в белый список сервисы региона

Речь идет, в частности, о Нижегородской образовательной платформе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области обратились в Минцифры РФ с просьбой включить часть региональных сервисов в так называемый белый список. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии.

"Мы направили обращение в Минцифры России о том, чтобы дополнительно включить региональные сервисы в этот белый список. И будем на этом настаивать, будем в этом направлении работать", - сказал Никитин.

Речь идет о сервисе "Карта жителя Нижегородской области", Нижегородской образовательной платформе и транспортных сервисах.

Губернатор также отметил, что сейчас в регионе около 1,8 тыс. бесплатных точек Wi-Fi. Только за последние два месяца дополнительно открыли 368 точек. "Будем стараться технологически решить вопросы по сокращению зон [ограничений] во взаимодействии с органами безопасности и по сокращению периодов ограничений", - добавил губернатор.

Никитин отметил, что работу мобильного интернета на территории региона ограничивают из соображений безопасности, так как противник часто в качестве целей выбирает объекты на территории области. "В отношении нас угрозы в явном виде выражены", - сказал глава региона.

В середине ноября Минцифры РФ дополнило список доступных во время ограничения работы мобильного интернета сайтов, в том числе сайтами "Почты России", Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ.