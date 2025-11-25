В каждом регионе РФ определят лучших просветителей в рамках премии "Знание"

Заседание почетного жюри премии "Знание" проходит в Национальном центре "Россия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Лучший проект в сфере просвещения и лучшего просветителя от каждого региона РФ определят в рамках премии Российского общества "Знание". Об этом генеральный директор просветительской организации Максим Древаль заявил журналистам.

Заседание почетного жюри премии "Знание" проходит в Национальном центре "Россия". Претенденты на награду представляют результаты своей просветительской деятельности.

"То, что мы их выделяем, дает огромный импульс их деятельности. Два человека мы выделили в каждом регионе - проект и просветителя. Я уверен, что это способ показать пример, показать ориентир для всего субъекта, для всех просветителей субъекта, в том числе повод для гордости", - сказал Древаль.

Он отметил, что в предыдущие четыре сезона премии лауреатами становились около 30 человек на федеральном уровне. "Мы понимаем, что зачастую региональному проекту, региональному просветителю трудно пробиться на федеральном уровне, где-то из-за масштаба своей работы, в силу ряда причин. Хотя при этом на уровне региона деятельность этих людей может быть крайне важна", - заключил Древаль.

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран. Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генерального информационного партнера - ТАСС.