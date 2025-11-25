Центр знаний "Машук" откроет филиалы в Донбассе и на Дальнем Востоке

Генеральный директор центра Антон Сериков отметил, что планируется в дальнейшем развивать сотрудничество со странами ближнего зарубежья

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Наблюдательный совет центра знаний "Машук" откроет представительства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в одном из регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил журналистам генеральный директор центра знаний "Машук" Антон Сериков по итогам первого заседания Наблюдательного совета центра.

"Принято решение, что мы начинаем движение и развитие в других регионах нашей страны. Кроме того, что мы будем делать выездные программы для Дальнего Востока, для наших исторических регионов, принято решение о том, что попробуем открыть несколько представительств как раз в этих регионах. Представительств, где мы своим методическим обеспечением, своим учебно-методическим способом будем обогащать педагогов, наставников и представителей сферы воспитания этих субъектов Российской Федерации", - сказал Сериков.

Он уточнил, что от представителей Наблюдательного совета руководство центра получило поручение открыть по одному представительству в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в одном из регионов Дальнего Востока.

"За три года в Центре знаний "Машук" прошли обучение 50 тыс. педагогов, наставников. 85% наших выпускников рекомендуют пройти обучение по нашим программам своим коллегам. Это высокая оценка. И сегодня конкурс на образовательные программы Центра знаний "Машук" - девять человек на место. <…> На сегодняшний день обучение прошли представители 52 разных государств", - отметил Сериков.

Он добавил, что центр планирует в дальнейшем развивать сотрудничество со странами ближнего зарубежья, а также поддержать квотами на обучение работников музеев, спортивных тренеров и других работников отрасли.

Центр знаний "Машук" - это всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы Машук. Центр открыт в августе 2022 года. Целевая аудитория "Машука" - учителя, преподаватели, наставники, специалисты по патриотическому воспитанию, советники по воспитательной работе и руководители образовательных организаций.