Экс-депутат Васильев мог потратить похищенные на фортификациях деньги в Мексике

Сторона защиты попросила суд направить официальный запрос в Пограничное управление ФСБ по Курской области для предоставления сведений о выездах фигуранта за пределы РФ и въездах обратно в 2022-2023 годах

КУРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, который обвиняется в особо крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, мог вывезти похищенные деньги в Мексику. Об этом в ходе судебного заседания сообщил гособвинитель.

В январе 2023 года ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовали видеоприветствие экс-депутата, записанное на пляже в Мексике. В ролике Васильев поздравляет всех с Новым годом, высказывает пожелания и делает себе коктейль.

"Обращаю также внимание суда, что на судебном заседании Васильев отказался рассказать, куда он потратил похищенные деньги. Но, согласно его показаниям, к тому моменту, когда он пил коктейль в Мексике, эти деньги уже были им похищены. Также он нам не рассказал, что его сын является гражданином Мексики, что упрощает процедуру вложения похищенных денег в недвижимость и иное имущество за рубежом", - сказал гособвинитель.

Сторона защиты также попросила суд направить официальный запрос в Пограничное управление ФСБ по Курской области для предоставления сведений о выездах Васильева за пределы России и въездах обратно в 2022-2023 годах.

Ранее Васильев признался, что потратил на личные нужды около 5 млн рублей, которые были предназначены на взводные опорные пункты (ВОП) в курском приграничье.

В ходе расследования установлено, что в декабре 2022 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин по личной договоренности с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым, который фактически управлял ООО "КТК сервис", организовал заключение с этой компанией в лице генерального директора Андрея Воловикова договора подряда на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной. Фигурантами уголовного дела, помимо Васильева, Лукина и Воловикова, являются заместители Лукина Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин. Им вменяется совершение преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата). Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.