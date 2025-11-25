В Подмосковье выявили более 400 случаев нарушений перехода ж/д путей с помощью камер

Больше всего камер установлено на станциях в Богородском округе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 400 случаев нарушения правил перехода железнодорожных путей выявили на станциях Московской области за десять месяцев текущего года с помощью видеокамер с технологией распознания лиц. В настоящее время вблизи железных дорог установлено около 200 таких камер, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Подмосковье установлено 200 видеокамер с технологией распознавания лиц около железнодорожных станций и наземных переходов. Установка камер помогает снизить число несчастных случаев и травм на железнодорожном транспорте. За 10 месяцев в этом году камеры выявили свыше 410 случаев нарушения правил безопасного пересечения путей", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

В пресс-службе добавили, что больше всего камер установлено на станциях в Богородском округе.

Отмечается, что система фиксирует не только факт нарушения, но и определяет личность нарушителя. После чего на основании полученных материалов составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

Как добавили в министерстве, с начала года на железной дороге в Московской области зафиксировано более 170 смертельных случаев, 65 из них - на пешеходных переходах. Для снижения смертельных случаев в области строят пешеходные переходы, устанавливают металлические заборы и ограждения, проводят регулярные профилактические рейды и дежурства.